Отключение горячей воды в Краснодаре перенесли на 13 июня

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за праздника в Краснодаре перенесли отключение горячей воды

В Краснодаре решили перенести отключение горячей воды на один день. Профилактику начнут 13 июня, а не 12, как планировали изначально, сообщили в пресс-службе «Краснодартеплоэнерго».

«Все запланированные работы выполним в срок и на совесть. А ремонтов запланировано столько, сколько не делалось давно. В результате повысится качество горячей воды и отопления», — сказали в компании. 

Включат горячую воду тоже на день позднее — 27 июня. 

Ранее Юга.ру писали, что с 12 июня в Краснодаре без горячей воды останутся более 1700 многоэтажек. Посмотреть полный список адресов можно здесь. Больше всего отключение затронет жителей ПМР, КМР, ГМР, ЧМР и центра города.

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