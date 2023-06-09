Фестиваль клубники, музыкальный квиз, лекция про Ахматову. Рассказываем, чем заняться в Краснодаре на выходных 10-12 июня
Юга.ру подготовили обзор событий, которые можно посетить 10-12 июня
Выходные обещают быть пасмурными. Но это не повод три дня находиться в пределах жилища. Все три дня в Краснодаре будет много мероприятий. Юга.ру выбрали самые интересные.
10 июня
В торговом квартале «Центр города» (улица Красная, 176) состоится фестиваль клубники. Посетителей ждут клубничные ряды и деликатесы от производителей Адыгеи и Краснодарского края; ярмарка ремесленных товаров; дегустации; мастер-классы по различным направлениям; гигантский клубничный пирог; зона фудкорта и многое другое. Начало в 11:00, вход бесплатный.
В арт-пространстве «Маяк» (улица Красная, 100) в 16:00 пройдёт лекция «Всё, что нужно знать о психологах». В программе: разница между психологом, психотерапевтом, психоаналитиком, и психиатром; как выбирать психолога, на что нужно обращать внимание; что такое профессиональная этика психолога; как проходит консультация; что нужно знать, если это «мой первый раз». Стоимость 400-500 рублей, регситрация по ссылке.
В арт-салоне «Аврора» (улица Офицерская, 36) в 18:00 начнётся лекция «Русские меценаты 20 века». Искусствовед Марина Тевзадзе расскажет о самых щедрых русских людях начала прошлого века и их влиянии на мировую культуру. Стоимость участия 1000 рублей. Запись по телефону: +7 (918) 482-01-40.
В «Кроп-арене» (улица Путевая 5/1) в 20:00 состоится концерт группы «Каспийский груз» в честь 10-летия коллектива. Прозвучат лучшие треки за весь период творчества. Стоимость билета 1900 рублей. Купить можно здесь.
11 июня
В пабе Wilson в 16:00 начнётся интеллектуальная игра «Туц-туц квиз». Будут вопросы, посвящённые музыкальным исполнителям 2010-х годов. Стоимость участия 400 рублей с человека. Регистрация на портале rudagames.com.
В баре The Rock Bar Small Stage (улица Красная, 76а) в 19:00 будет встреча, посвящённая творчеству Анны Ахматовой. Лектор Елена Хомухина расскажет, почему поэтеса «пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо как бы перед Богом». Стоимость 300 рублей. Регистрация по ссылке.
В «Кроп-арене» (улица Путевая 5/1) в 20:00 состоится концерт группы «Слот» в честь 20-летия коллектива. Прозвучат лучшие треки за весь период творчества. Стоимость билета 2000 рублей. Купить можно здесь.
В Одном театре (улица Коммунаров, 268, литер В) в 20:30 начнётся спектакль «Небесные беглецы». Это импровизация по произведениям Ивана Бунина. Стоимость билетов 600-900 рублей. Купить можно на сайте.
12 июня
В пабе Wilson в 19:00 начнётся интеллектуальный турнир «Квизмашина 18+». Игра для тех, кто любит экспериментировать. Будет семь туров рассуждений о пикантном. Стоимость участия 400 рублей с человека. Регистрация на портале rudagames.com.
В Театре драмы (улица Красноармейская, 110) в 19:00 можно оценить новый спектакль «Снегурочка» по Островскому. Весенняя сказка трансформируется в загадочную и трагическую постановку про учеников старших классов, порядки в «школе берендеев» и уничтожающую силу любви. Стоимость билетов 900-1500 рублей. Купить можно на сайте.
В The Rock Bar (улица Горького, 104) в 20:00 состоится концерт группы Feedback. Кавер-коллектив исполняет песни в стиле блюз-рок, хард-рок, поп-рок, блюз. В репертуаре композиции Joe Bonamassa, Pink Floyd, Zakk Wylde, Coldplay, Lenny Kravitz и другие. Вход 300 рублей.
Также все дни в Краснодаре будут работать выставки. Так, в ТРЦ «OZ Молл» доступна интерактивная экспозиция «Легоу». Знаменитые герои мультфильмов, чудеса света, супергерои, картины и животные воссозданы в виде скульптур из конструктора.
В музее имени Коваленко можно посетить персональную выставку Юлии Лучкиной «Свободный стих». Представлено более 60 работ, выполненных в смешанной и коллажной техниках. Здесь же работает выставка «Всё советские люди». Можно увидеть произведения из частных коллекций.
В краевом выставочном зале работают персональная экспозиция Сергея Яшина «Золотой век» и Анны Ореховой «Городские души».