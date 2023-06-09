Фестиваль клубники, музыкальный квиз, лекция про Ахматову. Рассказываем, чем заняться в Краснодаре на выходных 10-12 июня

Выходные обещают быть пасмурными. Но это не повод три дня находиться в пределах жилища. Все три дня в Краснодаре будет много мероприятий. Юга.ру выбрали самые интересные.

10 июня

В торговом квартале «Центр города» (улица Красная, 176) состоится фестиваль клубники. Посетителей ждут клубничные ряды и деликатесы от производителей Адыгеи и Краснодарского края; ярмарка ремесленных товаров; дегустации; мастер-классы по различным направлениям; гигантский клубничный пирог; зона фудкорта и многое другое. Начало в 11:00, вход бесплатный.

В арт-пространстве «Маяк» (улица Красная, 100) в 16:00 пройдёт лекция «Всё, что нужно знать о психологах». В программе: разница между психологом, психотерапевтом, психоаналитиком, и психиатром; как выбирать психолога, на что нужно обращать внимание; что такое профессиональная этика психолога; как проходит консультация; что нужно знать, если это «мой первый раз». Стоимость 400-500 рублей, регситрация по ссылке.

В арт-салоне «Аврора» (улица Офицерская, 36) в 18:00 начнётся лекция «Русские меценаты 20 века». Искусствовед Марина Тевзадзе расскажет о самых щедрых русских людях начала прошлого века и их влиянии на мировую культуру. Стоимость участия 1000 рублей. Запись по телефону: +7 (918) 482-01-40.

В «Кроп-арене» (улица Путевая 5/1) в 20:00 состоится концерт группы «Каспийский груз» в честь 10-летия коллектива. Прозвучат лучшие треки за весь период творчества. Стоимость билета 1900 рублей. Купить можно здесь.