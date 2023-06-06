В Новороссийске без воды останутся 27 тыс. горожан, несколько школ и детских садов

Школы, детские сады и дома Новороссийска 7 июня останутся без воды. Горожан подключат к другому водоводу

В пресс-службе «Водоканала» Новороссийска сообщили, что 7 июня в нескольких районах города отключат воду. Без ресурса останутся почти 27 тыс. человек. За день специалисты планируют подключить абонентов к новому водоводу.

Отключение коснется жителей улиц Вербовой, Молодежной, Южной, Ахеджака, Котановой, Григорьевой, Хворостянского, Малоземельской, Героев Десантников, Прямой и проспекта Дзержинского.

Кроме того, без воды останутся школы № 11, 10, 19, 29, 33, гимназия №1, морской технический лицей, спортивные школы «Ника» и «Олимп», колледж радиоэлектронного приборостроения и филиал адыгейского госуниверситета. А также детские сады № 7, 9, 12, 62.

Работы будут проводить ООО «Прогрессор» и ООО «СССР». На время отключения будет организован подвоз питьевой воды по заявкам.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре без горячей воды останутся 1700 многоэтажек. Посмотреть список адресов можно здесь.