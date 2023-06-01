В Краснодаре стартует сезон кинопоказов на свежем воздухе

Краснодарский край

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  • © Изображение от ASphotofamily на Freepik
    © Изображение от ASphotofamily на Freepik

В Краснодаре вновь будут бесплатно показывать фильмы под открытым небом в рамках проекта «Кино нашего двора»

Первые показы начнутся уже в этот уикенд. В пятницу, 2 июня, на улице Игнатова, 67 можно будет оценить комедию «Команда мечты». Лента рассказывает историю спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту. Перед сеансом с вокальными номерами выступит певица Ула Диринг.

В субботу, 3 июня, показ пройдёт в ЖК «Оникс» (улица Российская, 267, корпус 1). Зрители смогут увидеть фильм «Приключение маленького Бахи». Это три новеллы о мальчике из дагестанского села. Перед сеансом выступят молодежные творческие коллективы.

Начало в 20:00. Акция «Кино нашего двора» проходит в Краснодаре с 2010 года. Голосование за фильмы идёт в официальном сообществе акции. На выбор — отечественные военные драмы, спортивные и семейные картины.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре стартовал сезон бесплатных концертов под открытым небом. Выступления камерного «Премьер-оркестра» будут проходить каждые выходные в парках «Чистяковская роща» и «Городской сад».

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