В Краснодаре на выходных пройдёт благотворительный «Точка маркет»

Можно будет приобрести парфюмерию, украшения ручной работы, женскую и мужскую одежду, плетёные корзины, нижнее бельё, игрушки, музыкальные инструменты, свечи, кокошники, гипсовые изделия для интерьера, натуральную косметику, сумки, чайную посуду, кондитерские изделия и многое другое.

Также запланирован концерт этнической музыки. В рамках «Точка маркет» будет работать фудкорт. Часть вырученных средств из бюджета мероприятия организаторы направят нуждающимся детям.

«Мы счастливы, когда находимся в кругу семьи и близких, когда делаем успехи в работе или учёбе, когда на улице выглядывает солнышко. Но есть в нашем мире люди, не знающие теплоты любящий объятий и помощи близких. Мы хотим сделать их будни немного ярче и подарить мгновения радости», — объяснили организаторы.

Арт-пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33. Вход свободный. Маркет работает с 12:00 до 20:00.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в лофте «Лучшее место» 3 июня пройдёт благотворительная распродажа одежды премиальных брендов «Осознанный гардероб».