Краснодарцев приглашают обсудить поэзию Николая Гумилёва

Краснодарский край

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  • © Изображение от gpointstudio на Freepik
    © Изображение от gpointstudio на Freepik

В Краснодаре 27 мая пройдёт встреча, посвящённая поэзии Николая Гумилёва

Вместе с лектором проекта Ильёй Краснощековым слушатели обсудят:

  • Николай Гумилев — конкистадор Серебряного века;
  • «цех поэтов» или мир зодчих художественного слова;
  • романтизм и православие, символизм и героика — духовный полдень русского модерна.

Николай Гумилев вошёл в историю русской литературы как основатель акмеизма, поэт, переводчик и художественный критик. Основные темы его стихотворений — любовь, искусство, жизнь, смерть, военные и географические мотивы. Отличительная черта творчества — отсутствие политической проблематики.

Встреча пройдёт в кофейне Surf Coffee по адресу улица Ставропольская, 220/2. Начало в 18:00. Стоимость 500 рублей. Регистрация по ссылке.

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Краснодарцев приглашают обсудить поэзию Николая Гумилёва
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