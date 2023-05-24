Краснодарцев приглашают обсудить поэзию Николая Гумилёва

Вместе с лектором проекта Ильёй Краснощековым слушатели обсудят:

Николай Гумилев — конкистадор Серебряного века;

«цех поэтов» или мир зодчих художественного слова;

романтизм и православие, символизм и героика — духовный полдень русского модерна.

Николай Гумилев вошёл в историю русской литературы как основатель акмеизма, поэт, переводчик и художественный критик. Основные темы его стихотворений — любовь, искусство, жизнь, смерть, военные и географические мотивы. Отличительная черта творчества — отсутствие политической проблематики.

Встреча пройдёт в кофейне Surf Coffee по адресу улица Ставропольская, 220/2. Начало в 18:00. Стоимость 500 рублей. Регистрация по ссылке.

Как писали Юга.ру, в арт-пространстве Lighthouse 28 мая пройдёт лекция об оргазмах и сексуальном здоровье.

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