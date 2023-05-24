Экоцентр «Чистая среда» отметит свой день рождения. Делимся программой мероприятий

Краснодарский край

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  • Подарки © Фото Efraimstochter/ 558 с сайта pixabay.com
    Подарки © Фото Efraimstochter/ 558 с сайта pixabay.com

В честь дня рождения экоцентр «Чистая среда» проведет мастер-классы, беседы, лекции, маркет и просмотр фильма

Экоцентру «Чистая среда» исполняется два года. В честь дня рождения с 27 по 28 мая активисты проведут ряд мероприятий.  

Платья, туфли и банты:

Праздничная программа на 27 мая:

  • 12:00 — подготовка к СВОПУ и встреча гостей;
  • 13:00 — лекция «Кастом одежды» от дизайнерки и основательницы секонда Snova Светы Эннс. Вход свободный;
  • 14:00 — мастер-класс по кастому джинсов. Гостям необходимо принести светлые джинсы. Участие за пожертвование от 300 рублей. Всего 7 мест;
  • 15:00 — мастер-класс по макраме от мастерицы с четырехлетним стажем Светланы Даниловой. Участие за пожертвование от 300 рублей. Всего 10 мест;
  • 16:00 — беседа о компосте «Компостируй это» от координатора направления лесовосстановления добровольных пожарных Кубани Виталия Павлова;
  • 17:00 — мастер-класс по посадке итальянских пряных трав. Участие за пожертвование от 300 рублей;
  • 18:00 — мастер-класс по созданию коллажей от художницы и коллажистки Ксении Аксёновой. Участие за пожертвование от 300 рублей;
  • 19:00 — просмотр экофильма. Его выберут по итогам голосования.

Праздничная программа на 28 мая (вход свободный):

  • 12:00 — презентация конкурсных игр по грантовскому проекту для детей;
  • 13:00 — голосование за лучшую игру проекта и награждение победителей;
  • 14:00 — игра в «Имаджинариум» 6+;
  • 16:00 — игра в «Свинтус» 6+;
  • 18:00 — игра в «Трамвай смерти».

27 мая с 12:00 до 18:00 в экоцентре состоятся маркеты от «Доброго Юга» и от комиссионки «Чешуя». Также 27-28 мая с 12:00 до 20:00 «Чистая среда» проведет СВОП, где можно обменяться одеждой или взять понравившуюся вещь за пожертвование. Все средства передадут в благотворительный фонд «Синяя птица».

Праздничные выходные пройдут по адресу: ул. Одесская, 48В. Оба дня Дарья Сычёва будет вести фоторепортаж с возможностью получить фото. По вопросам участия в мероприятиях дня рождения экоцентра можно написать @Blablablanov.

Благотворительность Праздники Экология

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