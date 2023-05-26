Лекция про цензуру и репрессии, спектакль в жанре клоунады, концерт при свечах. Рассказываем, чем заняться на выходных в Краснодаре

В «Одном театре» (улица Коммунаров, 268, литер В) 26 мая в 19:00 покажут спектакль «Целофант». Постановка в жанре клоунады раскрывает тему бережного отношения к природе и окружающей среде. Билеты здесь.

В этот же день в арт-пространстве «Свои» (улица Зиповская, 5, литер Х) в 20:00 пройдут показы спектакля «О чём молчат женщины». Актрисы разыграли личные истории, которые случались с ними на самом деле, — о любви, предательстве, разочаровании, ожиданиях, полученном опыте. Заказ билетов по телефону +7 (918) 938-28-42.

В центре психологии и искусства «Люди-игры» (улица Красноармейская, 45) 27 мая в 20:00 покажут спектакль «Пропасть во ржи» по мотивам двух романов Сэлинджера. Это постановка-притча о жизни Холдена, который является альтер-эго писателя. Билеты по ссылке.

В пространстве Lighthouse (улица Красная, 100) 28 мая в 13:00 пройдёт встреча, посвящённая вибраторам. Основательница женского медиа «Огонь» Оксана Аулова поговорит с гостями об оргазмах и о том, как их достигать. Предварительная регистрация здесь.

Здесь же в 16:00 начнётся лекция «Тайная жизнь императоров», а в 18:00 — «История цензуры и литературных репрессий». Билеты по ссылке.

В павильоне Maison Adamuli (улица Октябрьская, 60) 28 мая в 20:00 состоится очередной концерт при свечах. Актриса Мария Ступченко будет читать письма незнакомке от Андре Моруа, а пианистка Тери Арутюнова сыграет музыкальные композиции из известных кинофильмов. Запись здесь.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в субботу пройдёт «Библионочь». В библиотеках города проведут мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями и поэтические чтения.

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