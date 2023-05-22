В Краснодаре пробки 7 баллов и пять ДТП. Рассказываем о погоде на Кубани

На Кубани 22 мая действует штормовое предупреждение. Местами пройдут ливни и град

В Краснодаре синоптики обещают кратковременный дождь утром и днем. Возможна гроза. Ветер восточный 4-9 м/с, временами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха составит 23-25 °С.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в городе составляют 7 баллов. Наибольшие заторы на улицах 40-летия Победы, Селезнева, Восточно-Кругликовской, Российской, Ростовском шоссе и Восточном обходе. Также произошло пять ДТП.