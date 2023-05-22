В Краснодаре пробки 7 баллов и пять ДТП. Рассказываем о погоде на Кубани

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

На Кубани 22 мая действует штормовое предупреждение. Местами пройдут ливни и град

В Краснодаре синоптики обещают кратковременный дождь утром и днем. Возможна гроза. Ветер восточный 4-9 м/с, временами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха составит 23-25 °С.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в городе составляют 7 баллов. Наибольшие заторы на улицах 40-летия Победы, Селезнева, Восточно-Кругликовской, Российской, Ростовском шоссе и Восточном обходе. Также произошло пять ДТП.

По краю 22 мая действует штормовое предупреждение. Местами ожидается ливень с грозой, градом и ветром 20-22 м/с.

Утром в некоторых районах туман. Ветер 4-9 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит 20-25 °С. На Черноморском побережье 18-23 °С.

Как писали Юга.ру, выходные в некоторых районах края были дождливыми. Местами синоптики прогнозировали град. 

Погода Штормовые предупреждения

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