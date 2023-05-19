В некоторых районах Кубани в выходные прогнозируют сильные дожди и град

Краснодарский ЦГМС рассказал о погоде в крае 20 и 21 мая

В Краснодарском крае в выходные дни прогнозируют кратковременные дожди и грозы. По данным ЦГМС, утром и днем в субботу в отдельных районах пройдут сильные дожди, а в воскресенье возможен град. Ветер 5-10 м/с с сильными порывами, при грозе в отдельных районах до 15-20 м/с.

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