В некоторых районах Кубани в выходные прогнозируют сильные дожди и град

Краснодарский край

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  • Дождь в Краснодаре © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    Дождь в Краснодаре © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Краснодарский ЦГМС рассказал о погоде в крае 20 и 21 мая

В Краснодарском крае в выходные дни прогнозируют кратковременные дожди и грозы. По данным ЦГМС, утром и днем в субботу в отдельных районах пройдут сильные дожди, а в воскресенье возможен град. Ветер 5-10 м/с с сильными порывами, при грозе в отдельных районах до 15-20 м/с. 

На Черноморском побережье открыли купальный сезон:

20 мая температура воздуха по краю ночью 12-17°С. В юго-восточных предгорных районах 8-13°С, днем 22-27°С. В горах ночью 5-10°С, а днем 15-20°С. На Черноморском побережье ночью 13-18°С, днем 22-27°С.

В воскресенье температура воздуха по краю ночью 10-15°С. На Азовском побережье днем температура поднимется до 25°С. В горах ночью 8-13°С, днем 13-18°С. На Черноморском побережье ночью 13-18°С, днем 19-24°С. 

Как сообщали ранее Юга.ру, купальный сезон в Сочи начнется в июне.

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