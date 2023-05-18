В Белореченске открылся необычный офис банка — с кофе, библиотекой и Face ID

Альфа-Банк открыл первый фиджитал-офис в Белореченске и 280-й по счету в России

Новое отделение открылось на улице Ленина, 145 — в самом центре, недалеко от автовокзала, среди кафе и небольших торговых предприятий. Белореченск стал восьмым городом присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае.

Фиджитал-офис не похож на классическое отделение банка — пространство в свободной планировке больше напоминает коворкинг или уютное кафе с удобными мягкими креслами и круглыми столиками.

Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов, громоздких принтеров, рекламных плакатов и листовок. О том, что это Альфа-Банк, напоминает только вывеска над входом и значки на стильных костюмах сотрудников.