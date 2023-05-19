В Краснодаре пройдут лекции, посвящённые женскому телу

На лекции «Тело как инструмент исследования идентичности в искусстве Аны Мендьеты» спикер Тина Найда расскажет об увлекательной и довольно трагичной истории жизни американской бодиарт-художницы Аны Мендьеты и о том, как её работы повлияли на общество.

«За время своей короткой карьеры Ана Мендьета создала множество произведений, уникальных, провокационных и радикальных. Используя своё тело и такие материалы, как кровь, огонь, земля и вода, она создавала живые полотна и эфемерные скульптуры, исследуя темы жизни, смерти, принятия тела и гендера», — рассказала Найда.

Настя Грицаева проведёт лекцию «Как художницы и акционистки снимают табу с месячных» . Она объяснит, как и зачем дестигматизируется тема менструации в искусстве.

«Многие до сих пор воспринимают месячные как что-то отвратительное и стыдное, боятся даже произносить это слово вслух. Я расскажу и покажу, как художницы, фотографини, акционистки пытаются снять табу с этой части женской физиологии, а также почему нам всем нужно принять ее как норму», — объяснила Грицаева.

Событие организовано краснодарским женским медиа «Огонь».

«Многие темы, которые касаются здоровья, тела, положения в обществе и жизненного опыта женщин, часто окружены мифами, замалчиваются и даже стигматизируются. В ситуации насилия женщины, боясь осуждения, не обращаются не только в полицию, но и к близким. Почти каждый четвёртый человек в нашей стране никогда ни с кем не говорил о месячных, а многие лишь в общих чертах знают, как проходит этот физиологический процесс и когда пора к врачу. Чтобы снять стигму, художницы и акционистки делают громкие, яркие и порой радикальные вещи. Мы хотим создать пространство, где можно послушать, каково это, жить и творить в теле женщины. Также хотим обсудить, почему важно открыто говорить на табуированные темы», — считают в «Огне».

Начало мероприятия в 16:00. Стоимость 300 рублей. Купить билеты можно на входе или по ссылке. Центр психологии и искусства «Люди-Игры» находится по адресу улица Красноармейская, 45.

Вырученные средства от продажи билетов направят в центр помощи пережившим сексуализированное насилие «Сёстры».