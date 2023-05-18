В Абрау-Дюрсо на выходных пройдёт фестиваль для всей семьи Dog picnic

Краснодарский край

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Фестиваль для всей семьи и четвероногих питомцев Dog picnic пройдёт 20-21 мая в посёлке Абрау-Дюрсо под Новороссийском

Помимо выставок собак различных пород, гостей ожидают музыкальная и танцевальная программы (Клим Ходаковский, DJ Montego, Кристина Хорват, кавер-группы «Группа Лиц» и «Словарь Отжигова»), творческие и спортивные мастер-классы для взрослых и детей, показательные выступления, интерактивы от ведущего, консультации ветеринаров. Также на протяжении двух дней в рамках пикника будет работать фудкорт.

Мероприятие организовано клубом кинологов «Элита» и обществом любителей породистых собак «Глория».

Фестиваль пройдёт в арт-парке. Начало в 12:00. Вход свободный.

Абрау-Дюрсо Афиша Животные Новороссийск Парки

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В Абрау-Дюрсо на выходных пройдёт фестиваль для всей семьи Dog picnic
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