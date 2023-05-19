Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Стыд» о жизни сексоголика

Ленту с Майклом Фассбендером («Снеговик», «Свет в океане», «Кредо убийцы», «Афера по-английски», «Макбет», «Стив Джобс») в главной роли снял оскароносный режиссёр Стив МакКуин («12 лет рабства»).

Главный герой драмы — 30-летний житель Нью-Йорка Брэндон, неспособный контролировать свою сексуальную жизнь. Он сексоголик, поэтому вечный завсегдатай ночных клубов, стрип-баров и интимных чатов. Также он имеет частую связь с проститутками, не говоря о мастурбации несколько раз в день. Мир Брэндона переворачивается с ног на голову, когда к нему приезжает родная сестра Сисси, с которой он не в самых хороших отношениях.

После просмотра зрители обсудят с практикующим психологом-сексологом Катериной Иноземцевой зависимость от секса, как она появляется, когда нужно обращаться за помощью и реально ли дело в сексе?

Начало встречи в 18:30. Стоимость участия 400 рублей. Регистрация по ссылке. Арт-пространство Lighthouse находится по адресу улица Красная, 100.