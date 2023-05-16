Минкульт снял с проката триллер «Убийца «Священный паук». Фильм показывали в кино с прошлой недели

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Убийца «Священный паук», реж. Али Аббаси, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/channel/UClmI-b4_ro8UJLaNbiS9Isw
    Кадр из трейлера к фильму «Убийца «Священный паук», реж. Али Аббаси, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «В Рейтинге», www.youtube.com/channel/UClmI-b4_ro8UJLaNbiS9Isw

16 мая стало известно, что Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у иранского триллера «Убийца «Священный паук», который идёт в кинотеатрах с 11 мая

Эту информацию «Бюллетеню кинопрокатчика» подтвердили в кинокомпании «Экспонента Фильм», дистрибьюторе ленты в России.

«Решение об отзыве прокатного удостоверения принято в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации», — процитировали представители прокатчика письмо Минкульта, отказавшись от дополнительных комментариев.

Действие фильма происходит в Иране, в священном городе Мешхед. Там некий маньяк начинает серию жестоких убийств проституток с целью очистить улицы от блудниц. Собирать против него улики начинает не только полиция, но и храбрая журналистка. Ситуация осложняется тем, что большинство жителей поддерживают действия безумца.

Сюжет основан на реальных событиях 2001 года. Фильм номинировался на главный приз Каннского кинофестиваля. Актриса Зара Амир-Эбрахими получила главный приз киносмотра за лучшую женскую роль.

Все премьеры прошлой недели можно найти по ссылке.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар

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