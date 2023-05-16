В Анапе отремонтировали детский лагерь «Юбилейный». Его откроют в июне

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Лагерь не работал более 10 лет

В Анапе закончили ремонтировать лагерь «Юбилейный». Первую смену он примет уже в июне. Единовременно его смогут посетить 400 детей, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Рабочие полностью отремонтировали спальные корпуса, пищеблок, административно-медицинский корпус, заменили все сети инфраструктуры. На территории лагеря сделали спортивные площадки, зоны отдыха и сейчас возводят амфитеатр.

Директор лагеря Василий Димоев рассказал, что сейчас реализуют первый этап благоустройства территории. В следующем году приступят к выполнению мастер-плана. Когда его реализацию завершат, лагерь единовременно смогут посещать 2600-3000 детей. 

В планах строительство 50-метрового бассейна, создание культурного центра и благоустройство своей пляжной территории. 

Ранее Юга.ру писали, что лагерь был заброшен более 10 лет. Затем его захотели сделать круглогодичным и приступили к ремонту. 

Анапа Дети Здоровье отдых

Новости

В Россию из Греции экстрадируют мужчину. Пять лет назад он совершил убийство в Сочи
Купальный сезон в Сочи начнется в июне — синоптики
В Анапе отремонтировали детский лагерь «Юбилейный». Его откроют в июне
В Анапе археологи обнаружили предметы быта и ритуалов жителей античности
В Новороссийске осудили руководителей финансовой пирамиды. Они присвоили 226 млн рублей вкладчиков
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке. Жильцов эвакуировали

Лента новостей

Где можно посмотреть кино в Краснодаре, кроме кинотеатров
Сегодня, 11:45
Где можно посмотреть кино в Краснодаре, кроме кинотеатров
9 мест в разных районах города
В центре Краснодара отключили электричество
Сегодня, 10:26
В центре Краснодара отключили электричество
Причина — авария на подстанции «Южная»
На Черноморском побережье открыли купальный сезон
Вчера, 17:37
На Черноморском побережье открыли купальный сезон
В соцсетях появились видео с пляжей курортов

Реклама на сайте