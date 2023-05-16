В Анапе отремонтировали детский лагерь «Юбилейный». Его откроют в июне

Лагерь не работал более 10 лет

В Анапе закончили ремонтировать лагерь «Юбилейный». Первую смену он примет уже в июне. Единовременно его смогут посетить 400 детей, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Рабочие полностью отремонтировали спальные корпуса, пищеблок, административно-медицинский корпус, заменили все сети инфраструктуры. На территории лагеря сделали спортивные площадки, зоны отдыха и сейчас возводят амфитеатр.

Директор лагеря Василий Димоев рассказал, что сейчас реализуют первый этап благоустройства территории. В следующем году приступят к выполнению мастер-плана. Когда его реализацию завершат, лагерь единовременно смогут посещать 2600-3000 детей.

В планах строительство 50-метрового бассейна, создание культурного центра и благоустройство своей пляжной территории.

Ранее Юга.ру писали, что лагерь был заброшен более 10 лет. Затем его захотели сделать круглогодичным и приступили к ремонту.