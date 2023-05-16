В мае в пригороде Краснодара мобильный трафик вырос почти на 40% — МегаФон

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  • © Фото User28856488, freepik.com
    © Фото User28856488, freepik.com

По данным МегаФона, в пригородных зонах Краснодарского края в начале мая мобильный трафик вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные с базовых станций.

В этом году майские праздники в сумме продлились 7 дней. По оценкам экспертов, 35% россиян отправилась за город, чтобы убрать и подготовить огород к летнему сезону, пожарить шашлыки и просто отдохнуть от суеты города.

Вместе с тем у жителей все чаще возникает главный вопрос — когда лучше отправиться на дачу, чтобы избежать пробок? Этой весной выбор краснодарцев пал на самое начало праздничных выходных — больше трети горожан остановились на этом варианте, не смотря на всего три праздничных дня. Голосовые звонки в дачных локациях увеличились в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом.

Чаще дачный отдых абоненты крупных городов края выбирают в Кореновске, Тимашевске, Темрюке, станицах Варениковской, Динской, Раевской. Побывавшие здесь пользователи сгенерировали более 4,5 млн Гб интернет-трафика — это сравнимо с беспрерывным просмотром нового комедийного отечественного сериала «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» в онлайн-кинотеатре START в течение 87 лет.

«Доступ к скоростному мобильному интернету имеет действительно важное значение как для сельчан, так и для тех, кто предпочитает проводить теплое время года на дачах, часто работая удаленно. Уже зимой мы начинаем усиливать телекоминфраструктуру в городах, на садовоогородных участках и вдоль автотрасс. Только в 1 квартале 2023 года инженеры компании модернизировали сеть в Краснодаре, Анапе, Сочи. Средняя скорость интернета — более 30 Мбит/с, что позволяет быстро загружать карты, отвечать на звонки и пользоваться мессенджерами на высоких скоростях», — говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Как писали Юга.ру, туристы из Краснодарского края посетили фестиваль тюльпанов в Калмыкии.

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