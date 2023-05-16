В Краснодаре откроется фотовыставка «Правда улиц»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском выставочном зале 19 мая откроется экспозиция «Правда улиц»

Зрители смогут увидеть более 60 работ от 20 стрит-фотографов России и ближнего зарубежья. Представлены этнические снимки Анзора Бухарского и Сотириса Лампру, загадочные «Сумерки» Александра Татаренко из Санкт-Петербурга, философские «Симуляторы» Андрея Абрамова из Москвы, «Осколки» Алексея Дубинина из Тулы.

Как отмечает куратор выставки Дмитрий Сеник, «стрит» считается одним из базовых и в то же время сложных жанров фотографии. Ведь события на улице могут развиваться непредсказуемо. Важно не только уметь построить композицию, но и предвидеть развитие ситуации, поймать яркий момент. По его словам, на выставке в Краснодаре будет представлена вся палитра уличной фотографии.

Начало вернисажа в 16:00. Выставка будет работать до 28 мая по адресу улица Рашпилевская, 32.

  • © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
  • © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
  • © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
  • © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
  • © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из письма Краснодарского краевого выставочного зала

Как писали Юга.ру, в краснодарском пространстве Plague Space работает персональная выставка художника из Казани Artyoomm Seela. Представлены живопись, графика и арт-объекты, посвящённая бобрам.

Афиша Выставки Искусство Краснодар

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