Синоптики обещают потепление и сильный ветер в Краснодарском крае

15 мая в Краснодаре ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северный и северо-западный скоростью от 4 до 9 м/с. Температура воздуха ночью опустится не ниже 8°C, днем поднимется не выше 23°C.

15 мая в Краснодарском крае также переменная облачность, местами с кратковременными дождями, днем — с грозой. Ветер северный и северо-западный от 4 до 9 м/с, местами порывы до 12 м/с. Ночью похолодает не ниже 5°C, днем потеплеет до 24°C.

На Черноморском побережье переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный от 6 до 11 м/с. Между Анапой и Геленджиком возможны порывы до 14 м/с. Ночью не похолодает сильнее 11°C, днем температура поднимется не выше 26°C

16 и 17 мая синоптики обещают в Краснодарском крае переменную облачность без осадков с туманом по утрам.

Восточный ветер от 4 до 10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Ночью температура опустится не ниже 7°C, на побережьях Черного и Азовского морей потеплеет до 25°С. Между Анапой и Геленджиком ветер достигнет порывами 22 м/с.