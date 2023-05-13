В Сочи благоустроят правый берег реки Псезуапсе

В Лазаревском районе Сочи начали ремонтировать правый берег реки Псезуапсе. Благоустроить хотят почти 1,5 км, рассказали в пресс-службе мэрии города.

На набережной планируют разместить зоны отдыха, сделать детские и спортивные площадки, парковки, велодорожки и установить парковую мебель. Также на участке обещают высадить более 50 видов кустарников, деревьев и цветов. Площадь озеленения составит более 8 тыс. кв. километров.

«На территории будет выложена новая плитка, реконструированы парапеты. Сейчас на участке рабочие завершили демонтаж бортовых камней и тротуарной плитки, установили опоры освещения. Прокладывают коммуникации и ливнестоки», — добавили в пресс-службе.