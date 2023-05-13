В Сочи благоустроят правый берег реки Псезуапсе

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение из телеграм-канала главы Сочи Алексея Копайгородского t.me/AlekseiKopaigorodskii
    © Изображение из телеграм-канала главы Сочи Алексея Копайгородского t.me/AlekseiKopaigorodskii

Работы планируют завершить в ноябре

В Лазаревском районе Сочи начали ремонтировать правый берег реки Псезуапсе. Благоустроить хотят почти 1,5 км, рассказали в пресс-службе мэрии города.

На набережной планируют разместить зоны отдыха, сделать детские и спортивные площадки, парковки, велодорожки и установить парковую мебель. Также на участке обещают высадить более 50 видов кустарников, деревьев и цветов. Площадь озеленения составит более 8 тыс. кв. километров.

«На территории будет выложена новая плитка, реконструированы парапеты. Сейчас на участке рабочие завершили демонтаж бортовых камней и тротуарной плитки, установили опоры освещения. Прокладывают коммуникации и ливнестоки», — добавили в пресс-службе.

  • © Изображение из телеграм-канала главы Сочи Алексея Копайгородского t.me/AlekseiKopaigorodskii
    © Изображение из телеграм-канала главы Сочи Алексея Копайгородского t.me/AlekseiKopaigorodskii
  • © Изображение из телеграм-канала главы Сочи Алексея Копайгородского t.me/AlekseiKopaigorodskii
    © Изображение из телеграм-канала главы Сочи Алексея Копайгородского t.me/AlekseiKopaigorodskii

Уточняется, что все работы закончат в ноябре. Благоустройством занимается ООО УК «Жилтехник». 

Как писали Юга.ру, ранее сочинцам предложили самостоятельно оплачивать общественные инициативы. Проект назвали «народным финансированием». 

Благоустройство отдых Сочи

Новости

В Сочи благоустроят правый берег реки Псезуапсе
В Краснодаре насмерть сбили 90-летнюю женщину на пешеходном переходе
В Краснодаре пройдут гастроли Воронежского государственного театра оперы и балета
В центре Сочи Lamborghini Aventador влетел в дерево
В Краснодаре предъявили обвинение фигурантам по делу об убийстве аниматоров
В Анапе хотят построить экологический отель за 15 млрд рублей и яхтенные марины

Лента новостей

Реклама на сайте