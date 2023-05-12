В Отрадненском районе прокуратура обязала семь сельских администраций отремонтировать дороги

Обязательства по содержанию дорог лежат на органах местного самоуправления. Поэтому прокурор предъявил семь исков сельским властям. Суд удовлетворил требования. Теперь администрации должны будут привести дороги в порядок. Ремонт проконтролирует местная прокуратура.

«На дорогах имелись просадки, выбоины и дефекты в виде разрушения края проезжей части, что затрудняло движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью», — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокуратура Отрадненского района провела проверку и выяснила, что на территории Благодарненского, Красногвардейского, Отрадненского, Попутненского, Рудьевского, Спокойненского и Удобненского сельских поселений дороги находятся в плохом состоянии.

Ранее Юга.ру рассказывали, что жители краснодарского поселка Российский подали иск в суд из-за плохих дорог. В заявлении жителей говорится, что автомобильные дороги не соответствуют ГОСТу. Машины не могут по ней нормально ездить, а водители маршруток вынуждены объезжать ямы по обочинам. Кроме того, плохие дороги препятствуют проезду машин экстренных служб.

Прикубанский и Краевой суды признали, что 15 дорог поселка Российского содержатся администрацией в надлежащем состоянии. Позже кассационный суд отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в Прикубанский районный суд в ином составе суда.