В Отрадненском районе прокуратура обязала семь сельских администраций отремонтировать дороги

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Иск прокурора удовлетворил суд

Прокуратура Отрадненского района провела проверку и выяснила, что на территории Благодарненского, Красногвардейского, Отрадненского, Попутненского, Рудьевского, Спокойненского и Удобненского сельских поселений дороги находятся в плохом состоянии.

«На дорогах имелись просадки, выбоины и дефекты в виде разрушения края проезжей части, что затрудняло движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью», — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Обязательства по содержанию дорог лежат на органах местного самоуправления. Поэтому прокурор предъявил семь исков сельским властям. Суд удовлетворил требования. Теперь администрации должны будут привести дороги в порядок. Ремонт проконтролирует местная прокуратура.

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Ранее Юга.ру рассказывали, что жители краснодарского поселка Российский подали иск в суд из-за плохих дорог. В заявлении жителей говорится, что автомобильные дороги не соответствуют ГОСТу. Машины не могут по ней нормально ездить, а водители маршруток вынуждены объезжать ямы по обочинам. Кроме того, плохие дороги препятствуют проезду машин экстренных служб.

Прикубанский и Краевой суды признали, что 15 дорог поселка Российского содержатся администрацией в надлежащем состоянии. Позже кассационный суд отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в Прикубанский районный суд в ином составе суда.

Дороги Отрадненский район Прокуратура Ремонт дорог

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