В Краснодаре Артём Карокозян (Каха) представит свой новый фильм
В Краснодаре в кинотеатре «Монитор СБС» 26 мая состоится премьера комедии «Непосредственно Каха. Другой фильм»
Картину представит исполнитель главной роли — актёр и блогер Артём Карокозян. Билеты на премьерный показ уже в продаже. Возрастное ограничение 16+.
Фильм, вышедший в 2020 году, основан на одноимённом веб-сериале. Несмотря на негативные отзывы критиков, в первый уикэнд лента возглавила российский прокат. Всего комедия собрала 547 млн рублей при бюджете в 55 млн рублей.
В новой картине герои Каха и Серго продолжат свои сомнительные приключения. А поскольку они ни дня не могут прожить без проблем на свою голову, то быстро находят их. Но на этот раз уже речь идёт о жизни и смерти. И когда судьба разбрасывает их по разные стороны баррикад, Каха и Серго перестают быть друзьями.
Ранее Юга.ру делали обзор фильмов, которые вышли в прокат на этой неделе. Среди новинок — триллер «Мегалодон» о гигантской древней акуле, чёрная комедия «Парень с того света», детектив «Хитровка. Знак четырёх», хоррора «Остров иллюзий», мультфильм «Трио в перьях 2».