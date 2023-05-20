В Краснодаре Артём Карокозян (Каха) представит свой новый фильм

Картину представит исполнитель главной роли — актёр и блогер Артём Карокозян. Билеты на премьерный показ уже в продаже. Возрастное ограничение 16+.

Фильм, вышедший в 2020 году, основан на одноимённом веб-сериале. Несмотря на негативные отзывы критиков, в первый уикэнд лента возглавила российский прокат. Всего комедия собрала 547 млн рублей при бюджете в 55 млн рублей.

В новой картине герои Каха и Серго продолжат свои сомнительные приключения. А поскольку они ни дня не могут прожить без проблем на свою голову, то быстро находят их. Но на этот раз уже речь идёт о жизни и смерти. И когда судьба разбрасывает их по разные стороны баррикад, Каха и Серго перестают быть друзьями.