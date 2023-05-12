Студенты стали брать кредиты на образование в Краснодарском крае в два раза чаще — Сбер

За 2023 год портфель образовательных кредитов Сбера в Краснодарском крае вырос на 195%

Общая сумма выданных льготных кредитов — 5,65 млрд рублей, что на 240% превышает показатели предыдущего года.

Образовательные кредиты с господдержкой в России за последние годы сталы доступнее: теперь их выдают для обучения не только в вузе, но и в средних профессиональных учебных заведениях. Сейчас получить такой кредит можно только в Сбере.

По программе льготного образовательного кредита банк выдает студенту деньги по льготной ставке (3% годовых), а разницу компенсирует государство. Сначала студент выплачивает только проценты, а после выпуска и устройства на работу начинает вносить платежи в счет основного долга.

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«Доступность образования является ключевой составляющей ESG-трансформации Краснодарского края. Льготная программа позволяет выпускникам и всем желающим не ограничивать себя в выборе вуза или ссуза мечты. Образовательные кредиты с господдержкой — надежная инвестиция в будущее нашей молодежи», — говорит заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова.

По статистике сбера, 87% кредитов на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В среднем за 2022 год студенты вузов Краснодарского края занимали на учебу от 105 до 250 тыс. рублей.