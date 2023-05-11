ГК ТОЧНО вошла в топ-5 застройщиков России по площади новых объектов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ГК ТОЧНО занял пятое место в России по площади новых объектов по данным ЕРЗ.РФ за апрель 2023 года

Застройщик вывел на рынок 21 многоквартирный дом с 2,4 тыс. квартир площадью 117,5 тыс. кв. метров. Проектные декларации двух проектов в Краснодарском крае — жилого района «Патрики» и нового объекта в станице Северской — опубликовали на сайте.

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Сам Краснодарский край оказался на третьем месте в общероссийском рейтинге по количеству выведенных на рынок объектов (38 многоквартирных домов), и на пятом — по площади новых домов (266,1 тыс. кв. метров). 

Больше всего объектов в РФ за месяц зарегистрировали в Кабардино-Балкарской Республике (52 объекта) и Новосибирской области (38 объектов). По площади новых объектов лидируют Москва (0,53 млн кв. метров), Московская (0,49 млн кв. метров) и Новосибирская (0,34 млн кв. метров) области.

В апреле 2023 года застройщики вывели на рынок Краснодарского края на 82% больше многоквартирных домов, чем месяцем ранее. По сравнению с апрелем 2022-го этот показатель вырос на 72%.

Как писали Юга.ру, краснодарские «Патрики» вышли в полуфинал премии Urban Awards.

ГК ТОЧНО Жилье Недвижимость Рейтинги Строительство Экономика

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