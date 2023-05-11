Ростовская АЭС выработала 10 млрд кВт/ч электроэнергии с начала года

В 2023 году Ростовская атомная станция выработала 10 млрд кВт/ч электроэнергии для стабильного энергоснабжения потребителей юга России

Такого количества электроэнергии достаточно, например, для обеспечения Ставропольского края в течение целого года.

«Экологическая повестка как инструмент устойчивого развития стала частью программы государственного развития России достаточно давно, а решение экологических проблем было и остается одной из национальных целей. Работа Ростовской атомной станции только в этом году уже предотвратила попадание в атмосферу почти 5 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива. В целом государственный план на текущий год для Ростовской АЭС составляет 32,279 млрд кВт/ч. Этот показатель установлен с учетом продолжительности планово-предупредительных ремонтов на энергоблоках. Таким образом, атомная станция предотвратит появление и попадание в воздух 15 млн тонн парниковых газов», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Сейчас энергоблоки №2, №3 и №4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Энергоблок №1 с 22 марта находится на планово-предупредительном ремонте.

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Радиационный фон в районе атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.