Ростовская АЭС выработала 10 млрд кВт/ч электроэнергии с начала года
В 2023 году Ростовская атомная станция выработала 10 млрд кВт/ч электроэнергии для стабильного энергоснабжения потребителей юга России
Такого количества электроэнергии достаточно, например, для обеспечения Ставропольского края в течение целого года.
«Экологическая повестка как инструмент устойчивого развития стала частью программы государственного развития России достаточно давно, а решение экологических проблем было и остается одной из национальных целей. Работа Ростовской атомной станции только в этом году уже предотвратила попадание в атмосферу почти 5 млн тонн углекислого газа, образующегося при сгорании органического топлива. В целом государственный план на текущий год для Ростовской АЭС составляет 32,279 млрд кВт/ч. Этот показатель установлен с учетом продолжительности планово-предупредительных ремонтов на энергоблоках. Таким образом, атомная станция предотвратит появление и попадание в воздух 15 млн тонн парниковых газов», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
Сейчас энергоблоки №2, №3 и №4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Энергоблок №1 с 22 марта находится на планово-предупредительном ремонте.
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Радиационный фон в районе атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
Ростовская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На АЭС эксплуатируют четыре энергоблока с атомными реакторами. Суточная выработка электроэнергии каждого энергоблока — около 25 млн кВт/ч.