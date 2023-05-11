Кавказскому заповеднику исполняется 99 лет. Рассказываем, как отметят праздник

Кавказский заповедник 12 мая приглашает на экскурсии, показы и мастер-классы. Рассказываем, что в программе

12 мая Кавказский заповедник отметит 99-летие. В этот день на территории пройдут различные экскурсии, выставки и кинопоказы. Гостям обещают памятные сувениры.

Мероприятия проведут в Сочи и на территории Адыгеи, на кордоне Гузерипль и на плато Лагонаки. Там специалисты отдела экологического просвещения расскажут о природе заповедника, туризме, об истории Черкесских садов.



Программа в экоцентре Лаура (пос. Эсто-Садок, ул. Ачипсинская, 14):

10:00 Визит-центр. Открытие выставки фоторабот победителей онлайн-конкурса «Заповедный объектив». Здесь представят работы туристов, снятые в заповеднике во время походов в 2022 году

11:00 Экскурсия по Вольерному комплексу*

12:00 — 16:00 Визит-центр, игры, мастер-классы для детей

12:00 Лекционный зал визит-центра, показ фильмов о Кавказском государственном заповеднике

14:00 Экскурсия по вольерному комплексу*

15:00 — 17:00 Тропа чувств. Чайная церемония и презентация «Самого северного чая на юге России»

16:00 Экскурсия по вольерному комплексу*

На территории экоцентра Лаура в течение дня сотрудники и волонтёры также проведут игры для детей, мастер-классы по аквагриму, изготовлению аромасаше.



Программа в парке «Южные культуры» (ФТ «Сириус», ул.Нагорный тупик,13):***

10:00 Экскурсия «Краснокнижные растения в парке Южные культуры»*

12:00 Площадка у бюста Д.В.Драчевскому. Открытие выставки «История парка «Южные культуры» в фотографиях»

14:00 Экскурсия «Краснокнижные растения в парке Южные культуры»*

После выставки у бюста Драчевскому посетителям предложат принять участие в квесте. Необходимо будет найти на территории парка место съемки, сделать свою фотографию и отправить в отдел экологического просвещения по адресу kgpbz.ru@mail.ru с пометкой «Фото Южные культуры». Автор наиболее точной «современной копии» получит книгу от Кавказского заповедника.



Программа в Тисо-самшитовой роще (пос.Хоста, ул.Самшитовая):



10:00, 13:00 Экскурсии по Малому кольцу**

Программа в экоцентре Гузерипль (Республика Адыгея, пос.Гузерипль):



10:00 Музей природы. Работа заповедного кинотеатра, показ фильмов о Кавказском заповеднике

11:00 Экскурсия по экоцентру и вольерному комплексу*

12:00 — 15:00 Выставка-мастер класс по бисероплетению

13:00 «Звёздный час в Кавказском заповеднике» интеллектуальная игра-викторина для детей

14:00 Музей природы. Лекция «Черкесские сады Кавказа»

15:00 Экскурсия по экоцентру и вольерному комплексу*

Программа КПП Лагонаки:

10:00 Экскурсия по Музею туриста*

11:30 Работа с волонтерами на 2-й смотровой площадке

Программа в лектории «Спорт Марафон» (Роза Хутор, наб. Панорама, д.4):

18:00 Премьерный показ фильма «Кавказский заповедник» 1934 года о проблемах сохранения природы тех лет, научной и эколого-просветительской работе в заповеднике

18:30 Обсуждение фильма с Ольгой Пеговой

Записаться на просмотр фильма можно здесь.