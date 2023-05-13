В Краснодаре пройдут гастроли Воронежского государственного театра оперы и балета

В Музыкальном театре Краснодара с 15 по 17 мая пройдут гастроли Воронежского государственного театра оперы и балета

15 мая можно будет посмотреть постановку «Анюта» по произведению Антона Чехова «Анна на шее». Языком хореографии артисты расскажут историю молодой девушки из бедной семьи, которая по расчету вышла замуж за пожилого чиновника.

16 мая в рамках гастролей покажут балет «Руслан и Людмила» по мотивам поэмы Александра Пушкина и оперы Михаила Глинки. Киевский князь Владимир выдаёт свою дочь за храброго богатыря, но в первую брачную ночь невесту похищает старый колдун Черномор — карлик с невероятно длинной бородой.

17 мая можно будет оценить балет «Продавец игрушек» по мотивам одноимённого романа Виктора Добросоцкого. Он повествует о приключениях Николя Берски — потомка старинного русского дворянского рода, который живет в Париже вместе с матерью и работает в магазине.

Начало всех спектаклей в 18:30. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в краснодарском «Одном театре» 13 мая покажут моноспектакль «Кто-то. Никто. Сто тысяч» по одноимённому роману Луиджи Пиранделло.