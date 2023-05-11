В Краснодаре ученый-путешественник расскажет о своих впечатлениях от Австралии

Краснодарский край

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  • Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском музее имени Фелицына 13 мая пройдёт встреча «Романтика путешествий. Трудности изучения гармонии природы»

О самых ярких впечатлениях от посещения Австралии, участии в археологических раскопках и орнитологических исследованиях, а также о знакомстве с жизнью животных и птиц в дикой природе расскажет заведующий отделом природы музея имени Фелицына Андрей Чушкин. Он поделится не только эмоциями и воспоминаниями, но и впервые представит свои рисунки, созданные в путешествии.

Начало лекции в 16:00. Вход по билету на выставку «Морской калейдоскоп».

Как писали Юга.ру, в краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 14 мая пройдёт кинолекторий, посвящённый книге и фильму «На Западном фронте без перемен». Участники посмотрят на большом экране одноимённую ленту 2022 года вместе с филологом и кинокритиком, а затем сравнят экранизацию с романом Эриха Марии Ремарка.

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