Краснодарцев приглашают в полной темноте послушать арии из опер Пуччини

В Краснодаре в павильоне Maison Adamuli 14 мая состоится очередной концерт при свечах

Зрителям покажут, что переживают героини опер Пуччини и артисты, исполняющие их роли. В полной темноте при свечах прозвучат известные арии из «Богемы», «Тоски», «Мадам Баттелфляй» и «Травиаты».

«Это будет некое проникновение в новый музыкально-театральный опыт. Программа станет настоящим откровением», — считают организаторы.

В концерте задействованы оперная певица Марина Мустаева, пианистка Евгения Шинкарева, актриса Мария Ступченко.

Начало концерта при свечах в 20:00. Мероприятие пройдёт по адресу улица Октябрьская, 60. Стоимость посещения 1000 рублей. Заказ билетов по телефону +7 (918) 690-58-20.

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