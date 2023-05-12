Краснодарцев приглашают в полной темноте послушать арии из опер Пуччини

Краснодарский край

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  • © Изображение от freepic.diller на Freepik
    © Изображение от freepic.diller на Freepik

В Краснодаре в павильоне Maison Adamuli 14 мая состоится очередной концерт при свечах

Зрителям покажут, что переживают героини опер Пуччини и артисты, исполняющие их роли. В полной темноте при свечах прозвучат известные арии из «Богемы», «Тоски», «Мадам Баттелфляй» и «Травиаты». 

«Это будет некое проникновение в новый музыкально-театральный опыт. Программа станет настоящим откровением», — считают организаторы.

В концерте задействованы оперная певица Марина Мустаева, пианистка Евгения Шинкарева, актриса Мария Ступченко. 

Начало концерта при свечах в 20:00. Мероприятие пройдёт по адресу улица Октябрьская, 60. Стоимость посещения 1000 рублей. Заказ билетов по телефону +7 (918) 690-58-20.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Фелицына 13 мая пройдёт встреча «Романтика путешествий. Трудности изучения гармонии природы». Андрей Чушкин расскажет о самых ярких впечатлениях от посещения Австралии.

Афиша Искусство Краснодар Музыка

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Краснодарцев приглашают в полной темноте послушать арии из опер Пуччини
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