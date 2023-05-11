Краснодарцев приглашают обменяться комнатными растениями

Можно приносить укоренённые растения в горшках, черенки, горшки и кашпо. Каждый участник сможет забрать столько лотов, сколько принёс на обмен.

Организаторы просят выставлять «зелёных друзей» и черенки без вредителей, а горшки — чистыми. Также приветствуется, если гости возьмут с собой упаковку.

Растенишная «Ботанка» находится по адресу улица Красная, 69. Обмен продлится с 14:00 до 18:00.

Как писали Юга.ру, в краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 14 мая пройдёт лекция «Города будущего. Что случится с планетой через 100 и более лет». Перед слушателями выступит Егор Савченко, ученик девятого класса и вундеркинд.