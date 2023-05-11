Краснодарцев приглашают обменяться комнатными растениями

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение от senivpetro на Freepik
    © Изображение от senivpetro на Freepik

В краснодарской «Ботанке» 13 мая состоится обмен комнатными растениями

Можно приносить укоренённые растения в горшках, черенки, горшки и кашпо. Каждый участник сможет забрать столько лотов, сколько принёс на обмен.

Организаторы просят выставлять «зелёных друзей» и черенки без вредителей, а горшки — чистыми. Также приветствуется, если гости возьмут с собой упаковку.

Растенишная «Ботанка» находится по адресу улица Красная, 69. Обмен продлится с 14:00 до 18:00.

Как писали Юга.ру, в краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 14 мая пройдёт лекция «Города будущего. Что случится с планетой через 100 и более лет». Перед слушателями выступит Егор Савченко, ученик девятого класса и вундеркинд.

Афиша Краснодар Растениеводство

Новости

В Краснодаре покажут спектакль по роману Луиджи Пиранделло «Кто-то. Никто. Сто тысяч»
Краснодарцев приглашают обменяться комнатными растениями
В Краснодаре ученый-путешественник расскажет о своих впечатлениях от Австралии
В Новороссийске снесут несколько аварийных домов
Кавказскому заповеднику исполняется 99 лет. Рассказываем, как отметят праздник
Прокуратура обнаружила самозахват земель в водоохранной зоне Утриша

Лента новостей

Показываем цветущий Японский сад в парке «Краснодар»
Сегодня, 11:41
Показываем цветущий Японский сад в парке «Краснодар»
Динозавры из офисной техники
Сегодня, 13:37
Динозавры из офисной техники
В «Меге» открылась выставка в стиле трэш‑арт
Как отмечают Пурим и чему учат детей в иудаизме
Вчера, 11:33
Как отмечают Пурим и чему учат детей в иудаизме
Репортаж из еврейской общины Краснодара

Реклама на сайте