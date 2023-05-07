Общественные приёмные «Судьба солдата» открылись в шести районах Краснодарского края

Общественные приёмные «Судьба солдата» будут работать до 9 мая включительно в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Апшеронском, Курганинском и Славянском районах

Жители региона смогут обратиться за помощью в установление судеб их родных, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Поисковики будут принимать обращения земляков, которые заполнят специальные анкеты-формуляры. Затем заявки обработают специалисты по архивно-поисковой работе. По итогам исследований жителям направят официальные ответы с копиями документов и рекомендациями для дальнейших действий.

Оставить заявку и заполнить онлайн-форму можно на сайте ассоциации «Кубаньпоиск». Необходимо максимально полно указать всю известную информацию о человеке: ФИО, год и место рождения, год и место призыва, последнее место службы.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае парад Победы проведут только в Новороссийске. Такое решение приняла краевая антитеррористическая комиссия.