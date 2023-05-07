Все парковки и общественные туалеты в Новороссийске станут бесплатными
В Новороссийске все парковки и общественные туалеты станут бесплатными. Но только на один день — 9 Мая
Соответствующее решение приняли в администрации города. Плату не будут взимать 9 мая с 00:00 до того же времени 10 мая.
Адреса туалетов, за посещение которых новороссийцам и гостям не придётся платить:
- проспект Дзержинского, 197
- проспект Ленина, 54
- улица Набережная, 19, 39а, 53, 47
- уборные в парке Фрунзе
- Аллея Героев (сквер за самолетом)
- улица Советов, 38
- улица Новороссийской республики, 13
Как писали Юга.ру, в Новороссийске 9 мая состоится военный парад, шествие Бессмертного полка и запуск фейерверков. В администрации города-подчеркнули, что в этом году никаких ограничений и запретов вводить не планируют — все мероприятия пройдут в офлайн-формате.
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