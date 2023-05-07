Все парковки и общественные туалеты в Новороссийске станут бесплатными

В Новороссийске все парковки и общественные туалеты станут бесплатными. Но только на один день — 9 Мая

Соответствующее решение приняли в администрации города. Плату не будут взимать 9 мая с 00:00 до того же времени 10 мая.

Адреса туалетов, за посещение которых новороссийцам и гостям не придётся платить:

проспект Дзержинского, 197

проспект Ленина, 54

улица Набережная, 19, 39а, 53, 47

уборные в парке Фрунзе

Аллея Героев (сквер за самолетом)

улица Советов, 38

улица Новороссийской республики, 13

Как писали Юга.ру, в Новороссийске 9 мая состоится военный парад, шествие Бессмертного полка и запуск фейерверков. В администрации города-подчеркнули, что в этом году никаких ограничений и запретов вводить не планируют — все мероприятия пройдут в офлайн-формате.