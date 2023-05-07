Все парковки и общественные туалеты в Новороссийске станут бесплатными

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Новороссийске все парковки и общественные туалеты станут бесплатными. Но только на один день — 9 Мая

Соответствующее решение приняли в администрации города. Плату не будут взимать 9 мая с 00:00 до того же времени 10 мая.

Адреса туалетов, за посещение которых новороссийцам и гостям не придётся платить:

  • проспект Дзержинского, 197
  • проспект Ленина, 54
  • улица Набережная, 19, 39а, 53, 47
  • уборные в парке Фрунзе
  • Аллея Героев (сквер за самолетом)
  • улица Советов, 38
  • улица Новороссийской республики, 13

Как писали Юга.ру, в Новороссийске 9 мая состоится военный парад, шествие Бессмертного полка и запуск фейерверков. В администрации города-подчеркнули, что в этом году никаких ограничений и запретов вводить не планируют — все мероприятия пройдут в офлайн-формате.

День Победы Новороссийск парковки

Новости

Винодельня Галицкого сократила годовой убыток до 9,8 млн рублей
Общественные приёмные «Судьба солдата» открылись в шести районах Краснодарского края
Все парковки и общественные туалеты в Новороссийске станут бесплатными
В парке «Краснодар» установили скульптуру динозавра трицератопса
В Новороссийске застрелили мужчину, проникшего на территорию воинской части — Baza
В Ейске возбудили уголовное дело из-за подрыва «Нивы»

Лента новостей

«Безлико, но дешевле, чем Zara»
5 мая, 12:00
«Безлико, но дешевле, чем Zara»
Обсудили краснодарский Maag с покупателями и стилистом
В парке «Краснодар» изменили правила получения QR‑кодов для входа в Японский сад
5 мая, 10:55
В парке «Краснодар» изменили правила получения QR‑кодов для входа в Японский сад
Упростить повседневные задачи
5 мая, 13:58
Упростить повседневные задачи
Интервью с управляющим ВТБ в Краснодарском крае и Адыгее Сергеем Кадакиным

Реклама на сайте