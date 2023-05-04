В Краснодаре в парке «Солнечный остров» пройдет благотворительный забег. Собранные средства направят на высадку деревьев
20 мая в Краснодаре, Сочи и еще 58 городах России состоится юбилейный (10-й) «Зеленый Марафон» Сбера
В Краснодарском крае «Зеленый Марафон» пройдет в Краснодаре и Сочи. На старт выйдут десятки тысяч участников. В программе забега — дистанции на 420 м для детей и 4,2 км для взрослых. В Сочи, помимо бега, спортсмены посоревнуются в скандинавской ходьбе на 4,2 км.
Место сбора в Краснодаре: улица Трамвайная, 2, парк «Солнечный остров». Регистрация участников начнется в 8:00, а развлекательные зоны будут работать с 08:30 до 13:00.
Адрес старта в Сочи: Олимпийский проспект, 15, площадка у стадиона «Фишт». Начало регистрации — в 7:30.
Зарегистрироваться на забег можно на сайте.
«Неотъемлемой частью «Зеленого Марафона» традиционно является благотворительность. В этом юбилейном году забег проводится совместно с благотворительным фондом «Вклад в будущее». Каждый участник соревнований может внести свой вклад в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Все средства, собранные от регистрации участников и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения «Зеленого Марафона», — рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
«Зеленый Марафон» в 2021 году:
Помимо Краснодара и Сочи, «Зеленый Марафон» пройдёт в Москве, Абакане, Астрахани, Барнауле, Благовещенске, Братске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Воронеже, Горно-Алтайске, Екатеринбурге, Иванове, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Калуге, Кемерове, Кирове, Костроме, Красноярске, Кургане, Липецке, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Орле, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Твери, Тольятти, Томске, Туле, Тюмени, Улан-Удэ, Ульяновске, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Чите, Южно-Сахалинске, Якутске и Ярославле.
Зрителей и болельщиков Марафона ждут праздничные концерты, спортивные и развлекательные активности.
Сбер проводит «Зеленый Марафон» с 2012 года. В первом забеге участвовали 30 тыс. человек из 42 городов страны, а в девятом (в 2021 году) — 92 тыс. из 180 городов. Главная цель мероприятия — привлечь внимание к экологическим проблемам и рассказать о способах их решения, доступных каждому человеку.