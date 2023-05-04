В Краснодаре в парке «Солнечный остров» пройдет благотворительный забег. Собранные средства направят на высадку деревьев

В Краснодарском крае «Зеленый Марафон» пройдет в Краснодаре и Сочи. На старт выйдут десятки тысяч участников. В программе забега — дистанции на 420 м для детей и 4,2 км для взрослых. В Сочи, помимо бега, спортсмены посоревнуются в скандинавской ходьбе на 4,2 км.

Место сбора в Краснодаре: улица Трамвайная, 2, парк «Солнечный остров». Регистрация участников начнется в 8:00, а развлекательные зоны будут работать с 08:30 до 13:00.



Адрес старта в Сочи: Олимпийский проспект, 15, площадка у стадиона «Фишт». Начало регистрации — в 7:30.



Зарегистрироваться на забег можно на сайте.