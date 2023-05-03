Шеф-повар Марк Стаценко разработал сезонное меню для ресторанов курорта «Роза Хутор»

Новое меню от шеф-повара Марка Стаценко можно попробовать на курорте «Роза Хутор» в ресторанах «Высота 2320», «Варежка» и «Дичъ» и в центре Сочи в «Барабуле»

Шеф-повар Марк Стаценко — гастрономический амбассадор «Роза Хутор» — совместно с бренд-шефом Валентином Шином создают гастрономическую карту курорта. Новое сезонное меню — важный шаг этого проекта. «Меню включает игру на вкусовых контрастах, традиционные мировые блюда и приправы в оригинальном кавказском прочтении: с пряным ароматом местных трав, лёгким дымком от костра и яркими ощущениями — под стать высоте и величию гор», — рассказывают в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

В весеннем меню ресторана «Высота 2320» — мировые «хиты» в локальном прочтении: традиционные национальные блюда с необычными вкусовыми акцентами и аккуратным флёром кавказской кухни. Среди них — охлаждённые томаты в сочетании с арбузным кимчи и местной сыровяленой колбасой, цыплёнок с итальянской полентой в обрамлении «кавказского песто» из дикорастущих трав.

Основой перуанского севиче здесь стала местная золотая форель: кусочки свежего рыбного филе смешиваются с сочной дыней, маринуются в соевом соусе с мятой и кориандром.

Артишоки обжариваются на углях, соус готовится из свежевыжатого апельсинового сока, мёда, тимьяна, перца и оливкового масла. Подается блюдо с козьим сыром одной из местных ферм.