Шеф-повар Марк Стаценко разработал сезонное меню для ресторанов курорта «Роза Хутор»
Новое меню от шеф-повара Марка Стаценко можно попробовать на курорте «Роза Хутор» в ресторанах «Высота 2320», «Варежка» и «Дичъ» и в центре Сочи в «Барабуле»
Шеф-повар Марк Стаценко — гастрономический амбассадор «Роза Хутор» — совместно с бренд-шефом Валентином Шином создают гастрономическую карту курорта. Новое сезонное меню — важный шаг этого проекта. «Меню включает игру на вкусовых контрастах, традиционные мировые блюда и приправы в оригинальном кавказском прочтении: с пряным ароматом местных трав, лёгким дымком от костра и яркими ощущениями — под стать высоте и величию гор», — рассказывают в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
В весеннем меню ресторана «Высота 2320» — мировые «хиты» в локальном прочтении: традиционные национальные блюда с необычными вкусовыми акцентами и аккуратным флёром кавказской кухни. Среди них — охлаждённые томаты в сочетании с арбузным кимчи и местной сыровяленой колбасой, цыплёнок с итальянской полентой в обрамлении «кавказского песто» из дикорастущих трав.
Основой перуанского севиче здесь стала местная золотая форель: кусочки свежего рыбного филе смешиваются с сочной дыней, маринуются в соевом соусе с мятой и кориандром.
Артишоки обжариваются на углях, соус готовится из свежевыжатого апельсинового сока, мёда, тимьяна, перца и оливкового масла. Подается блюдо с козьим сыром одной из местных ферм.
Видовые рестораны Сочи:
В сезонном предложении ресторана «Варежка» собрали первые овощи и раннюю зелень, молодое мясо и нежное рыбное филе, мягкий сыр и лёгкие, кремовые гарниры.
К салату из местных томатов, напитанных теплом южного солнца, добавляется мягкий сливочный сыр страчателла, а главной нотой блюда выступает ароматный тархун.
Дикая северная нерка сдобренная соусом унаги подается с пастой птитим, томлёной в густом, ароматном бульоне из раков, креветок и печёного сладкого перца.
Частичка дикой природы присутствует в каждом из пяти сезонных блюд ресторана «Дичъ» в Горной Олимпийской деревне.
Паштет в этом заведении готовят из печени кроликов и мяса дикой пернатой утки, с добавлением коньяка, карамелизированного лука и фисташки.
Спинку дикой дальневосточной трески бережно запекают при высокой температуре, сдабривая топленым маслом. Подают блюдо с соусом умами из карамелизированного лука, раскрывающим вкус рыбы.
В меню ресторана «Барабуля», который находится в центре Сочи, к привычной местной и средиземноморской кухне шеф-повар внес нотки Азии.
Котлету из сочинской барабули и трески «жарят» на раскаленных углях, сервируя соусом на основе кинзы и домашнего майонеза, кимчи и сока лайма, а для бургера используется нежная булочка из рисовой муки — бао.
Едва тронутый огнём тунец с густым соусом из меда, чили, сладкого перца, чеснока и кинзы подают на хрустящей брускетте.
Судака гласируют в топлёном масле вместе с чесноком и свежим тимьяном. Соус бёр-блан готовится из лука-шалота, белого вина рислинг, сливок и рыбного бульона, с добавлением чёрного перца, лаврового листа и розмарина.
В ресторанной группе «Роза Хутор» — восемь заведений, расположенных как на территории курорта в горах, так и на побережье Черного моря: рестораны «Высота 2320», «Берлога», «Вельвет», «Дичь», «Варежка», «Барабуля», кафе «Лес» и «Йети». Всего на курорте работают около пятидесяти заведений разных концепций.