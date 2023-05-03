Адыгея поучаствует в выставке-форуме «Россия» в Москве

Адыгея, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что республика готовится к выставке-форуму «Россия», которая пройдет осенью на ВДНХ в Москве

В выставочном павильоне республика представит:

  • продукты местных производителей — адыгейские сыр и соль;
  • адыгейский национальный костюм;
  • аутентичные проекты и мероприятия республики: фестиваль адыгейского сыра, «Золотую Кладовую» Аси Еутых, сохранение черкесских садов, республиканскую математическую школу, школу самбо и дзюдо.

Больше об аутентичных проектах в Адыгее:

«Важно не только привлекать инвестиции, но и активно внедрять линейку господдержки для бизнеса региона, что во многом способствует появлению новых производств и созданию рабочих мест. Поэтому поручил максимально усилить работу по отбору заявок по конкурсу в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также использовать все имеющиеся инструменты господдержки для агропромышленного комплекса, усилить работу по развитию животноводства», — отметил глава республики.

Он добавил, что для экономического развития региона перед Кабмином Адыгеи стоит задача активно участвовать в форумах, выставках и работать с потенциальными инвесторами. «С этой целью в ближайшее время примем участие в XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в столице Республики Татарстан — Казани», — сказал Кумпилов.

Как писали Юга.ру, в феврале делегация Адыгеи изучала опыт развития индустриальных парков Татарстана. 

Выставки Еда Мурат Кумпилов Продукты питания Торговля

Новости

С мэрии Сочи хотят взыскать 84 млн рублей за ущерб реке Бзугу
В Краснодарском крае пенсионерку оштрафовали за дискредитацию армии. Она резала баннеры и делала антивоенные надписи
День Победы в Краснодаре. Афиша мероприятий на 9 Мая
В Краснодаре волонтёры собирают деньги на восстановление двери дома на улице Янковского
В Новороссийске запустили два троллейбуса и один автобус Победы
Обнаружено тело пропавшего аниматора Кирилла Чубко. Подозреваемые задержаны

Лента новостей

Обнаружено тело пропавшего аниматора Кирилла Чубко
Сегодня, 11:29
Обнаружено тело пропавшего аниматора Кирилла Чубко
Подозреваемые задержаны
«В новых реалиях она выглядит пацифистской»
Сегодня, 13:05
«В новых реалиях она выглядит пацифистской»
Краснодарский документалист Дмитрий Семибратов рассказал о картине «Чечня и мир»
Лапа помощи
Вчера, 12:17
Лапа помощи
Как ветеринар в Краснодаре начала формировать базу доноров крови для собак

Реклама на сайте