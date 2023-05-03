Адыгея поучаствует в выставке-форуме «Россия» в Москве

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что республика готовится к выставке-форуму «Россия», которая пройдет осенью на ВДНХ в Москве

В выставочном павильоне республика представит: продукты местных производителей — адыгейские сыр и соль;

адыгейский национальный костюм;

аутентичные проекты и мероприятия республики: фестиваль адыгейского сыра, «Золотую Кладовую» Аси Еутых, сохранение черкесских садов, республиканскую математическую школу, школу самбо и дзюдо.

Больше об аутентичных проектах в Адыгее: Сохранение черкесских садов

Фестиваль адыгейского сыра

«Важно не только привлекать инвестиции, но и активно внедрять линейку господдержки для бизнеса региона, что во многом способствует появлению новых производств и созданию рабочих мест. Поэтому поручил максимально усилить работу по отбору заявок по конкурсу в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также использовать все имеющиеся инструменты господдержки для агропромышленного комплекса, усилить работу по развитию животноводства», — отметил глава республики.

Он добавил, что для экономического развития региона перед Кабмином Адыгеи стоит задача активно участвовать в форумах, выставках и работать с потенциальными инвесторами. «С этой целью в ближайшее время примем участие в XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в столице Республики Татарстан — Казани», — сказал Кумпилов.