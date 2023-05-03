В Новороссийске запустили два троллейбуса и один автобус Победы

В Новороссийске 3 мая запустили два тематических троллейбуса и автобус ко Дню Победы. Глава курорта Андрей Кравченко проехал с местными жителями в одном из них. Об этом сообщает администрация города.

Троллейбус №6 будет курсировать по маршруту «Железнодорожный вокзал — 9-й микрорайон» до 8 мая. Он украшен портретами ветеранов Новороссийска. По данным администрации города-курорта, в транспорте для пассажиров подготовили развлекательную программу.

Второй троллейбус будет работать для детей до 5 мая. В нем проведут экскурсии о боевых действиях в Новороссийске и покажут восстановленные после войны здания.

Также в автобусе №19 с маршрутом «14-й микрорайон — улица Видова» прозвучат песни военных лет.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Новороссийске из-за репетиций и парада в День Победы будут перекрывать движение.