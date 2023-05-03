В Новороссийске запустили два троллейбуса и один автобус Победы

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта администрации и городской Думы Новороссийска https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-02052023165251-120827/
    © Скриншот с сайта администрации и городской Думы Новороссийска https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-02052023165251-120827/

В Новороссийске началась акция в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

В Новороссийске 3 мая запустили два тематических троллейбуса и автобус ко Дню Победы. Глава курорта Андрей Кравченко проехал с местными жителями в одном из них. Об этом сообщает администрация города.

Военный парад и салют:

Троллейбус №6 будет курсировать по маршруту «Железнодорожный вокзал — 9-й микрорайон» до 8 мая. Он украшен портретами ветеранов Новороссийска. По данным администрации города-курорта, в транспорте для пассажиров подготовили развлекательную программу.

  • © Скриншот с сайта администрации и городской Думы Новороссийска https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-02052023165251-120827/
    © Скриншот с сайта администрации и городской Думы Новороссийска https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-02052023165251-120827/
  • © Скриншот с сайта администрации и городской Думы Новороссийска https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-02052023165251-120827/
    © Скриншот с сайта администрации и городской Думы Новороссийска https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-02052023165251-120827/
  • © Скриншот с сайта администрации и городской Думы Новороссийска https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-02052023165251-120827/
    © Скриншот с сайта администрации и городской Думы Новороссийска https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-02052023165251-120827/
  • © Скриншот с сайта администрации и городской Думы Новороссийска https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-02052023165251-120827/
    © Скриншот с сайта администрации и городской Думы Новороссийска https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-02052023165251-120827/
  • © Скриншот с сайта администрации и городской Думы Новороссийска https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-02052023165251-120827/
    © Скриншот с сайта администрации и городской Думы Новороссийска https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-02052023165251-120827/

Второй троллейбус будет работать для детей до 5 мая. В нем проведут экскурсии о боевых действиях в Новороссийске и покажут восстановленные после войны здания. 

Также в автобусе №19 с маршрутом «14-й микрорайон — улица Видова» прозвучат песни военных лет.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Новороссийске из-за репетиций и парада в День Победы будут перекрывать движение.

Великая Отечественная война Новороссийск Общественный транспорт Праздники Транспорт

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