В Краснодаре актриса под музыку фортепиано исполнит произведения литературы, созданные в письмах

Краснодарский край

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  • © Изображение от rawpixel.com на Freepik
    © Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Краснодаре в павильоне Maison Adamuli 7 мая состоится очередной концерт при свечах

Актриса под фортепианную музыку итальянского композитора Людовико Эйнауди прочитает «Письма незнакомке» Андрэ Моруа и Стефана Цвейга, а также «Нежность» Анри Барбюса.

«Зрители погрузятся в незабываемую атмосферу, наполненную самыми любимыми и нежными музыкальными и литературными произведениями», — уверены организаторы.

Начало концерта при свечах в 20:00. Мероприятие пройдёт по адресу улица Октябрьская, 60. Стоимость посещения 1000 рублей. Заказ билетов по телефону +7 (918) 690-58-20.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах «Монитор на Красной площади» в Краснодаре и «Радуга» в Геленджике в мае пройдут «Волшебные вечера». Можно будет посмотреть оперу Рихарда Штрауса «Саломея», спектакль «Старый дом», фильм-выставку «Бернини», балет «Роден, её вечный идол», документалку «Временные ограничения».

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В Краснодаре актриса под музыку фортепиано исполнит произведения литературы, созданные в письмах
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