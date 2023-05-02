В Краснодарском крае потеплеет до 23°С. Осадки не ожидаются

Погоду на Кубани 2 мая определяет тыловая, холодная часть циклонического вихря. В небе над регионом сохраняются обширные облачные поля. Синоптики прогнозируют дожди, температура воздуха держится на значениях ниже климатической нормы.

В Краснодаре 3 мая ночью обещают небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Утром в низинах и у водоемов прогнозируют туман. Ветер северной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С, днем 18-20°С.



На Азовском море 6-11°С, днем 15-20°С; в горах ночью 0-5°С, днем 10-15°С. На Черноморском побережье переменная облачность без осадков. Ночью на участке Анапа-Геленджик температура 7-12°С, местами небольшой дождь. Ветер северной четверти 6-11 м/с. На участке Джубга-Магри — ночью 4-9°С, днем 14-19°С.



Ночью 4 мая в Краснодарском крае 2-7°С, на Азовском побережье 6-11°С. Днем прогнозируют повышение температуры до 23°С, а на Черноморском побережье — 16-21°С.