В Краснодарском крае потеплеет до 23°С. Осадки не ожидаются

Краснодарский край

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  • Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного
    Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного

2 мая в крае сохраняется штормовое предупреждение

Погоду на Кубани 2 мая определяет тыловая, холодная часть циклонического вихря. В небе над регионом сохраняются обширные облачные поля. Синоптики прогнозируют дожди, температура воздуха держится на значениях ниже климатической нормы.

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В Краснодаре 3 мая ночью обещают небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Утром в низинах и у водоемов прогнозируют туман. Ветер северной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 6-8°С, днем 18-20°С.

На Азовском море 6-11°С, днем 15-20°С; в горах ночью 0-5°С, днем 10-15°С. На Черноморском побережье переменная облачность без осадков. Ночью на участке Анапа-Геленджик температура 7-12°С, местами небольшой дождь. Ветер северной четверти 6-11 м/с. На участке Джубга-Магри — ночью 4-9°С, днем 14-19°С.

Ночью 4 мая в Краснодарском крае 2-7°С, на Азовском побережье 6-11°С. Днем прогнозируют повышение температуры до 23°С, а на Черноморском побережье — 16-21°С.

Краснодар Погода Штормовые предупреждения

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В Краснодарском крае потеплеет до 23°С. Осадки не ожидаются
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