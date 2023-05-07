Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Убийца «Священный паук»

В Краснодаре в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» 10 мая состоится показ и обсуждение криминального триллера «Убийца «Священный паук»

Действие фильма происходит в Иране, в священном городе Мешхед. Там происходит серия жестоких убийц проституток, маньяк хочет очистить улицы от блудниц. Чтобы собрать против него улики, храбрая журналистка идёт на большой риск. Ситуация осложняется тем, что большинство жителей поддерживают действия безумца.

Сюжет основан на реальных событиях 2001 года. Фильм номинировался на главный приз Каннского кинофестиваля. Актриса Зара Амир-Эбрахими получила главный приз киносмотра за лучшую женскую роль.

После просмотра ленту со зрителями обсудит кинокритик Алексей Двоеглазов.

«Это кино лишь внешне прячется за признаками жанров триллер и хоррор. В большей степени оно раскрывает серьёзные проблемы, которые в своём произведении поднимает режиссёр из Ирана. Речь об одобряемости зла, о том, как люди могут поощрять поступки, которые противоречат любому вероисповеданию, и к чему это может привести. Фильм успел побывать на Каннском кинофестивале и получить свою порцию совершенно заслуженных оваций», — объясняет Двоеглазов.

Начало в 19:20. Билеты в продаже. Фильм покажут на немецком языке с русскими субтитрами. Возрастное ограничение 18+.