Ученные сообщили о рекордном за последние годы вылове сельди в Азовском море

Ученные провели экспедиционные исследования в водоемах Азово-Черноморского бассейна. В частности, в Черном море велись наблюдения за промыслом камбалы от Анапы до Адлера. Средний улов на сеть в сутки составил около 10 кг, размер — от 34 до 68 см, масса — от 2,1 до 9,4 кг. В Черном море добыли 152 тонны калкана, в Азовском — 143 тонны.

В 2023 году отмечен рекордный за последние 5 лет вылов сельди в Азовском море. Об этом сообщил Азово-Черноморский филиал ВНИРО. По данным института, по состоянию на 20 апреля добыто 126 тонн сельди. Это на 70 % больше прошлогодних показателей и на 80 % выше среднемноголетних показателей на эту дату (54-60 тонн). По мнению ученных, увеличение вылова связано с открытием в текущем году нового района промысла вдоль крымского побережья Азовского моря.

В Азовском море мониторинг проводился в Ейском, Щербиновском, Ахтарском, Темрюкском, Арабатском районах, Таганрогском заливе и на реке Дон. Здесь ловят в основном пиленгас. Наибольшие уловы зафиксированы на Дону (до 110 кг на усилие) и в Щербиновском районе (до 74 кг). На 15 апреля всего было добыто 643 тонны. Это на 20 % больше, чем в 2021 году, и на 3,5 % больше, чем в 2022 году. 15 апреля в Азовском море завершилась пиленгасная путина. Лов продолжается в Таганрогском заливе.



Также ученные провели мониторинг популяции раков в азовских лиманах Краснодарского края. Наблюдения показали преобладание раков первой промысловой группы — 9-11 см. Плодовитость колебалась от 186 до 734 икринок. Наибольшие запасы раков сосредоточены в Ахтарско-Гривенской группе лиманов.

По результатам мониторинга, ученные пришли к выводу, что состояние промысловых рыб и раков на водохранилищах Манычского каскада и внутренних водоемах Краснодарского края хорошее. Сейчас большинство видов рыб нерестятся.

Ранее Юга, ру рассказывали, что в Азовском море оказалось около 20 млн тонн моллюска анадара. Популярный в Японии деликатес начинают добывать в России.