В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до 1 мая

В Краснодарском крае как минимум до 1 мая продлили ранее объявленное штормовое предупреждение.

Краснодарское краевое отделение Гидрометцентра опубликовало свой прогноз на ближайшие выходные дни.

Согласно данным ведомства, 30 апреля и 1 мая в Краснодарском крае ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20–22 м/с. В связи с этим Главное управление МЧС по региону объявило о продлении штормового предупреждения.

Метеорологи предупреждают, что из-за сильных осадков в реке Кубань, а также реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Они могут наблюдаться в Горячем Ключе, Геленджике, а также Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Курганинском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Отрадненском, Северском, Туапсинском и Успенском районах.

Помимо этого, в предгорных районах Краснодарского края и Адыгеи возможен сход селевых потоков.

Ранее метеорологи предсказали дожди в Краснодарском крае на ближайшие выходные.