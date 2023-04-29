Мэр Краснодара посетил школу в микрорайоне «Родные Просторы»

Здесь в микрорайоне «Родные Просторы», застройщиком которого является группа компаний ТОЧНО, к новому учебному году откроют первую школу на 1550 мест. Глава Краснодара осмотрел школу и оценил готовность объекта к приему учеников.

«Она получилось большой и действительно современной. Уверен, дети сюда будут сами хотеть приходить, чтобы учиться и отдыхать — для этого созданы все условия. Здесь же застройщик возводит ещё 3 детских сада на 880 мест. Это отличный пример комплексной застройки», — отметил Евгений Наумов.

Помимо 62 учебных классов в здании 50 специализированных кабинетов, зрительный зал на 560 мест и малый актовый зал на 300 мест, столовая на 775 посадочных мест, тренажерный зал, танцевальная студия, кабинет робототехники и просторная библиотека.

Школа зонирована на помещения для начальных и общеобразовательных классов с отдельными входами. В каждом учебном классе предусмотрена техническая возможность подключения интерактивных досок и проекторов.