Мэр Краснодара посетил школу в микрорайоне «Родные Просторы»
29 апреля краснодарский поселок Знаменский посетил мэр города Евгений Наумов.
Здесь в микрорайоне «Родные Просторы», застройщиком которого является группа компаний ТОЧНО, к новому учебному году откроют первую школу на 1550 мест. Глава Краснодара осмотрел школу и оценил готовность объекта к приему учеников.
«Она получилось большой и действительно современной. Уверен, дети сюда будут сами хотеть приходить, чтобы учиться и отдыхать — для этого созданы все условия. Здесь же застройщик возводит ещё 3 детских сада на 880 мест. Это отличный пример комплексной застройки», — отметил Евгений Наумов.
Помимо 62 учебных классов в здании 50 специализированных кабинетов, зрительный зал на 560 мест и малый актовый зал на 300 мест, столовая на 775 посадочных мест, тренажерный зал, танцевальная студия, кабинет робототехники и просторная библиотека.
Школа зонирована на помещения для начальных и общеобразовательных классов с отдельными входами. В каждом учебном классе предусмотрена техническая возможность подключения интерактивных досок и проекторов.
«Для компании очень важно уделять внимание возведению социальных объектов, тем более мы строим для детей. При проектировании данной школы мы взяли опыт самых лучших проектов в России — Санкт Петербург, Москва, Екатеринбург — и постарались тоже сделать что-то уникальное. Я считаю, что эта школа будет одной из самых инновационных на сегодняшний день в нашем регионе», — прокомментировал основатель и генеральный директор ГК ТОЧНО Николай Амосов.
На данный момент готовность школы составляет 98%. Окончание всех работ и передача объекта муниципалитету запланированы на май. Для удобства школьников, педагогов и родителей к 1 сентября застройщиком также будет отреставрирована и заасфальтирована дорога, ведущая к школе, организована автобусно-разворотная площадка, остановка общественного транспорта и парковка.
В МКР «Родные Просторы» помимо школы и 3 детских садов ГК ТОЧНО строит поликлинику и храм. Одной из точек притяжения для жителей микрорайона и всех горожан остается парк семейного отдыха, который девелопер открыл в ноябре 2021 года.