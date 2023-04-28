Дождливый конец апреля и пасмурный Первомай. Прогноз погоды на выходные

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Последние выходные апреля на Кубани будут теплыми и дождливыми

По данным синоптиков, 29 апреля в Краснодаре будет облачно и пройдут кратковременные дожди. Ветер 4-9 м/с, утром и днем порывы до 12 м/с. 30 апреля и 1 мая в краевой столице будет без осадков. Температура воздуха составит 17-19 °С.

По краю 29 апреля — 1 мая будет дождливо, так как территория региона окажется под влиянием волнового циклона. Местами пройдут дожди и грозы. 

До конца субботы действует штормовое предупреждение. В отдельных районах прогнозируют сильный дождь, грозу, град и ветер до 20-22 м/с. Ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха днем составит 13-18 °С. В воскресенье, 30 апреля, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 12-17 °С.

На Черноморском побережье на выходных будет 12-17 °С. Дожди прогнозируют в Новороссийске, Анапе и Геленджике. В Сочи будет без осадков и 13-15 °С.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае до конца 28 апреля действует штормовое предупреждение. Возможен подъем уровня воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. 

Погода Штормовые предупреждения

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