Трое жителей Краснодарского края номинированы на включение в список Forbes

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Никита Черкасский © Скриншот из телеграмм-канала «РБК Краснодар» https://t.me/rbc_krasnodar/12087
    Никита Черкасский © Скриншот из телеграмм-канала «РБК Краснодар» https://t.me/rbc_krasnodar/12087

Номинанты оказались в лонг-листе перспективных россиян до 30 лет

В ежегодный лонг-лист Forbes «30 до 30» попали жители Кубани. Он формировался с помощью предпринимателей, управленцев, инвесторов, консультантов и т. д.

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В предварительный список вошли 100 номинантов. Из них трое жителей Краснодарского края:

  • 24-летний операционный директор фудтех-стартапа Qummy Никита Черкасский из Краснодара. Свою карьеру он начинал курьером «Самоката»;
  • 19-летний битмейкер Валерий Зайцев из Крымска с псевдонимом DVRST. К 1 марта его саундтрек к игре (ремикс песни Игоря Скляра «Комарово») стал лидером чарта «Яндекс.Музыки»;
  • 30-летняя экоблогер Марина Сморыгина из Туапсе. Она развивала свою фотостудию, выступала с лекциями об экологии и сортировке мусора. Ее клиентами за год стали «ВкусВилл» и «Яндекс.Лавка».

Как сообщали ранее Юга.ру, Краснодар и Сочи вошли в топ-10 рейтинга городов, благоприятных для жизни.

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Трое жителей Краснодарского края номинированы на включение в список Forbes
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