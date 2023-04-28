МегаФон снял научно-фантастический сериал

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  • Кадр из трейлера сериала «Ева. Связь сквозь время» © Скриншот с сайта kinopoisk.ru
    Кадр из трейлера сериала «Ева. Связь сквозь время» © Скриншот с сайта kinopoisk.ru

27 апреля «Кинопоиск» показал премьеру первого сезона научно-фантастического анимационного сериала «Ева. Связь сквозь время», снятого МегаФоном

Сериал создали с использованием игрового движка Unreal Engine 5. Технологии Unreal Engine позволяют видеть героев фильма на съемочной площадке в реальном времени в проработанных декорациях и фотореалистичном свете. Работу с актерами, мизансценой, камерой и светом максимально приблизили к обычному кинопроизводству.

Главный герой сериала — Ева, андроид из далекого будущего — пытается спасти человечество от техногенной аномалии. Действие фильма происходит в разных исторических эпохах. Для воссоздания Флоренции эпохи Возрождения, дореволюционного Кронштадта и античных Сиракуз привлекли профильных экспертов, каждую локацию создавали на основе реальных топографических данных, а в кадре звучат аутентичные языки — итальянский и древнегреческий.

Смотреть сериал

  • Кадр из трейлера сериала «Ева. Связь сквозь время» © Скриншот с сайта kinopoisk.ru
    Кадр из трейлера сериала «Ева. Связь сквозь время» © Скриншот с сайта kinopoisk.ru

Над созданием персонажей и анимацией работала творческая команда It's Alive Studio. Авторы сценария и режиссёры сериала — Антон Уткин и Ната Покровская из Lateral Summer Studio. Все мужские роли в сериале сыграл актёр в костюме Motion Capture Евгений Марков, роль Евы исполнила Елена Ходунова. Роли озвучили Алена Кахута и Роман Евдокимов. 

Призрак у озера, инопланетный монстр и древний демон:

«Ева — виртуальный помощник. Это технологичное решение, которое сопровождает наших абонентов постоянно — отвечает на пропущенные и нежелательные звонки, блокирует спам, защищает от угроз в интернете. В отличие от других виртуальных помощников, у Евы есть визуальный образ. Мы решили попробовать популяризировать его не только через стандартную рекламную кампанию, но и поэкспериментировать с другими, более инновационными форматами. Через сериал «Ева. Связь сквозь время» мы хотим создать вокруг Евы свою киновселенную, «очеловечить» технологию, добавить эмоций и чувств», — рассказала директор по бренду и маркетинговым коммуникациям МегаФона Татьяна Гура. 

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