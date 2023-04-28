Мясо к майским праздникам. «Агрокомплекс» рассказал, какие продукты подойдут для пикника

В начале мая «Агрокомплекс Выселковский» запустит скидки на стейки из мраморной говядины, предложит новые готовые закуски и традиционные мясные полуфабрикаты

Руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова рассказала, что в начале мая, когда на мясо птицы, свинину и говядину традиционно повышается спрос, «Агрокомплекс Выселковский» планирует реализовать около тонны мяса. Помимо привычного ассортимента, покупателям предложат премиальные стейки из мраморной говядины Labinsk Beef по специальным ценам. Всю мясную продукцию агрохолдинг производит исключительно из охлажденного мяса с собственных ферм.

В магазинах «Агрокомплекс Выселковский» есть все продукты для пикника: охлажденное мясо птицы, шашлык, мясо для стейков премиального качества под брендом Labinsk Beef. Мраморную говядину для стейков производят из ценного мяса бычков абердин-ангусской породы, которые пасутся в экологически чистом предгорном районе Кубани. Со 2 по 15 мая в магазинах «Агрокомплекс Выселковский» будут действовать скидки до 38%* на покупку стейков из мраморной говядины «Рибай» и «Стриплойн» при предъявлении бонусной карты.

«Хорошо приготовить стейки Labinsk Beef, не обладая профессиональными знаниями, получится у всех. Я рекомендую для этого простой маринад: растительное масло, тимьян, розмарин, раздавленный чеснок, соль и перец. Десять минут маринования, и можно жарить стейк: для прожарки medium well — по семь-восемь минут с двух сторон, а для ценителей мяса с кровью — достаточно и пяти. Пару минут после жарки стейку нужно дать отдохнуть в тепле, чтобы мясные соки разошлись по нему равномерно. Перед подачей стейк следует посолить крупной солью», — рассказал бренд-шеф Tabakov Catering Дмитрий Табаков.

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Помимо премиальной говядины, в фирменных магазинах есть колбаски для жарки, купаты, колбасные изделия и сыры, закуски, свежие овощи, приправы и многое другое. Интересное готовое решение для закуски — варено-копченая колбаса «Мраморная с сыром» бренда Labinsk beef. Мраморное мясо на срезе подчеркивает её натуральность, а кусочки сыра производства «Сыров Кубани» впечатляют оригинальным вкусом.

*С информацией об организаторе акции, сроках предоставления скидок и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 800 250 06 90.

Как писали Юга.ру, «Агрокомплекс Выселковский» подарит ещё 100 продуктовых корзин покупателям.