В Краснодаре произведения Бунина и Набокова исполнят под музыку Рахманинова

В Краснодаре 28 апреля состоится концерт при свечах

Прозвучат произведения Рахманинова и Ипполитова-Иванова в исполнении оперной певицы Марины Мустаевой под фортепианный аккомпанемент Марии Ступченко. Актриса Мария Ступченко прочитает прозу и поэзию Бунина и Набокова.

«Лирическая программа вечера погрузит зрителей в атмосферу, которая станет новым опытом восприятия искусства», — уверены организаторы.

Начало концерта при свечах в 20:00. Мероприятие пройдёт по адресу улица Октябрьская, 60. Стоимость посещения 1000 рублей. Заказ билетов по телефону +7 (918) 690-58-20.

Как писали Юга.ру, в краснодарском Экоцентре 29-30 апреля пройдёт гаражная распродажа книг. Также предусмотрены лекции, мастер-классы и другие активности.