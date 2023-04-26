На курорте «Роза Хутор» отметят 40-летие Сочинского нацпарка
Праздник пройдет на курорте 6 мая
На курорте «Роза Хутор» 6 мая отметят 40-летие Сочинского национального парка. В честь этого события на площади у Ратуши откроется историческая фотовыставка о юбилейной локации. Также запланированы бесплатные мастер-классы, эстафеты и викторины с подарками.
Сочинский национальный парк основан в 1983 году, его территория простирается вдоль побережья Черного моря на северо-западе Большого Кавказа. Его площадь составляет 208 600 гектаров. Из них 94,1% занято горными лесами, при этом естественная флора включает более 2 тыс. видов растений.
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В парке находятся:
- водопады,
- гроты,
- пещеры,
- ущелья,
- озера.
«Благодаря такой синергии тысячи россиян имеют возможность любоваться необыкновенными природными красотами уникального региона горного Черноморья. Мы поздравляем коллег с сорокалетием плодотворной работы и желаем дальнейших успехов в природоохранной деятельности, рекреации, науке и просвещении», — отметили на курорте.
Там охраняются 116 памятников историко-культурного наследия:
- дольмены,
- курганные захоронения,
- пещерные и открытые стоянки,
- средневековые храмы и крепости.
Курорт «Роза Хутор» также располагается на территории Сочинского национального парка.
Как сообщали ранее Юга.ру, в горах Сочи пройдет фестиваль бега «МИР» ROSA RUN.