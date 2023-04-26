На курорте «Роза Хутор» отметят 40-летие Сочинского нацпарка

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы «Роза Хутор»

Праздник пройдет на курорте 6 мая

На курорте «Роза Хутор» 6 мая отметят 40-летие Сочинского национального парка. В честь этого события на площади у Ратуши откроется историческая фотовыставка о юбилейной локации. Также запланированы бесплатные мастер-классы, эстафеты и викторины с подарками.     

Сочинский национальный парк основан в 1983 году, его территория простирается вдоль побережья Черного моря на северо-западе Большого Кавказа. Его площадь составляет 208 600 гектаров. Из них 94,1% занято горными лесами, при этом естественная флора включает более 2 тыс. видов растений.

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В парке находятся:

  • водопады,
  • гроты,
  • пещеры,
  • ущелья,
  • озера.  

«Благодаря такой синергии тысячи россиян имеют возможность любоваться необыкновенными природными красотами уникального региона горного Черноморья. Мы поздравляем коллег с сорокалетием плодотворной работы и желаем дальнейших успехов в природоохранной деятельности, рекреации, науке и просвещении», — отметили на курорте.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Там охраняются 116 памятников историко-культурного наследия:

  • дольмены,
  • курганные захоронения,
  • пещерные и открытые стоянки,
  • средневековые храмы и крепости.

Курорт «Роза Хутор» также располагается на территории Сочинского национального парка. 

Как сообщали ранее Юга.ру, в горах Сочи пройдет фестиваль бега «МИР» ROSA RUN.

Курорты и туризм отдых Парки Праздники Роза Хутор Сочи

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