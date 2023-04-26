На курорте «Роза Хутор» отметят 40-летие Сочинского нацпарка

Праздник пройдет на курорте 6 мая

На курорте «Роза Хутор» 6 мая отметят 40-летие Сочинского национального парка. В честь этого события на площади у Ратуши откроется историческая фотовыставка о юбилейной локации. Также запланированы бесплатные мастер-классы, эстафеты и викторины с подарками.

Сочинский национальный парк основан в 1983 году, его территория простирается вдоль побережья Черного моря на северо-западе Большого Кавказа. Его площадь составляет 208 600 гектаров. Из них 94,1% занято горными лесами, при этом естественная флора включает более 2 тыс. видов растений.

В парке находятся: водопады,

гроты,

пещеры,

ущелья,

озера. «Благодаря такой синергии тысячи россиян имеют возможность любоваться необыкновенными природными красотами уникального региона горного Черноморья. Мы поздравляем коллег с сорокалетием плодотворной работы и желаем дальнейших успехов в природоохранной деятельности, рекреации, науке и просвещении», — отметили на курорте.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»