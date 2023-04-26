В краснодарском ЖК «Все Свои VIP» откроют филиал гимназии №23

В Краснодаре откроется филиал гимназии №23 в ЖК «Все Свои VIP » от строительной компании «Семья». Она будет с инженерно-математическим уклоном. Строительство планируют завершить до конца 2023 года.

«В гимназии №23 дети углубленно изучают иностранные языки, участвуют в программах по обмену. Уверен, что опыт педагогического состава гимназии поможет достигнуть высоких показателей у учащихся нового социального объекта», — заявили в департаменте образования Краснодара.

Новую гимназию возводят по нацпроекту «Образование». Трехэтажное здание включает секции начальной и средней школы. Здесь будет столовая на 450 мест и буфет на 60 мест, спортивные и тренажерные залы, два актовых зала — на 100 и 499 мест.

«Благодаря решению администрации Краснодара здесь уже появился муниципальный детский сад на 160 мест и строится гимназия на 1 100 мест», — отметила коммерческий директор СК «Семья» Юлия Сидорова.

Также в школе появятся:

кабинеты для обучения профильным предметам,

мастерские для обработки дерева и металла,

кулинарный кабинет,

мастерская по обработке тканей,

танцевальная и театральная студии,

изостудия,

кабинет информатики,

библиотека с медиатекой,

школьный музей,

студия эстетики.

Во дворе также будут предусмотрены игровые площадки с резиновым покрытием. Безопасность в учреждении обеспечена закрытой территорией и охраной.



Как сообщали ранее Юга.ру, СК «Семья» получила награду за лучший комплекс в Краснодарском крае.