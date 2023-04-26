В краснодарском ЖК «Все Свои VIP» откроют филиал гимназии №23
Школе на улице Колхозной присвоят статус гимназии с инженерно-математическим уклоном
В Краснодаре откроется филиал гимназии №23 в ЖК «Все Свои VIP» от строительной компании «Семья». Она будет с инженерно-математическим уклоном. Строительство планируют завершить до конца 2023 года.
Янтарная комната, зимний сад или парк облаков:
«В гимназии №23 дети углубленно изучают иностранные языки, участвуют в программах по обмену. Уверен, что опыт педагогического состава гимназии поможет достигнуть высоких показателей у учащихся нового социального объекта», — заявили в департаменте образования Краснодара.
Новую гимназию возводят по нацпроекту «Образование». Трехэтажное здание включает секции начальной и средней школы. Здесь будет столовая на 450 мест и буфет на 60 мест, спортивные и тренажерные залы, два актовых зала — на 100 и 499 мест.
«Благодаря решению администрации Краснодара здесь уже появился муниципальный детский сад на 160 мест и строится гимназия на 1 100 мест», — отметила коммерческий директор СК «Семья» Юлия Сидорова.
Также в школе появятся:
- кабинеты для обучения профильным предметам,
- мастерские для обработки дерева и металла,
- кулинарный кабинет,
- мастерская по обработке тканей,
- танцевальная и театральная студии,
- изостудия,
- кабинет информатики,
- библиотека с медиатекой,
- школьный музей,
- студия эстетики.
Во дворе также будут предусмотрены игровые площадки с резиновым покрытием. Безопасность в учреждении обеспечена закрытой территорией и охраной.
Как сообщали ранее Юга.ру, СК «Семья» получила награду за лучший комплекс в Краснодарском крае.