В краснодарском ЖК «Все Свои VIP» откроют филиал гимназии №23

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  • © Изображение от пресс-службы СК «Семья»
    © Изображение от пресс-службы СК «Семья»

Школе на улице Колхозной присвоят статус гимназии с инженерно-математическим уклоном

В Краснодаре откроется филиал гимназии №23 в ЖК «Все Свои VIP» от строительной компании «Семья». Она будет с инженерно-математическим уклоном. Строительство планируют завершить до конца 2023 года.

Янтарная комната, зимний сад или парк облаков:

«В гимназии №23 дети углубленно изучают иностранные языки, участвуют в программах по обмену. Уверен, что опыт педагогического состава гимназии поможет достигнуть высоких показателей у учащихся нового социального объекта», — заявили в департаменте образования Краснодара.

Новую гимназию возводят по нацпроекту «Образование». Трехэтажное здание включает секции начальной и средней школы. Здесь будет столовая на 450 мест и буфет на 60 мест, спортивные и тренажерные залы, два актовых зала — на 100 и 499 мест.

«Благодаря решению администрации Краснодара здесь уже появился муниципальный детский сад на 160 мест и строится гимназия на 1 100 мест», — отметила коммерческий директор СК «Семья» Юлия Сидорова.

Также в школе появятся:

  • кабинеты для обучения профильным предметам,
  • мастерские для обработки дерева и металла,
  • кулинарный кабинет,
  • мастерская по обработке тканей,
  • танцевальная и театральная студии,
  • изостудия,
  • кабинет информатики,
  • библиотека с медиатекой,
  • школьный музей,
  • студия эстетики.

Во дворе также будут предусмотрены игровые площадки с резиновым покрытием. Безопасность в учреждении обеспечена закрытой территорией и охраной.

Как сообщали ранее Юга.ру, СК «Семья» получила награду за лучший комплекс в Краснодарском крае.

Благоустройство Дети Строительство Школа

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