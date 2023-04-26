В Краснодарском крае потеплеет до 25 °С

В Краснодаре 26 апреля воздух прогреется до 22-24 °С. Днем будет переменная облачность, без осадков. Ветер 4-9 м/с, вечером порывы до 14 м/с. В ближайшие дни температура поднимется до 25 °С.

По краю переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах кратковременный дождь. Температура воздуха поднимется до 25 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с, вечером в отдельных районах 15-17 м/с.

На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 15-20 °С, в Туапсинском районе 20-25 °С. Ветер 6-11 м/с, на участке Анапа — Геленджик 12-14 м/с. На Азовском побережье 20-25 °С.

Как писали Юга.ру, на прошлой неделе в Краснодарском крае повысился уровень воды в реке Кубань. Жителей Крымского района предупредили о возможной эвакуации.